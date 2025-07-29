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Кабачковый блинчик с форелью: идеальный вариант для завтрака
Сезон кабачков очень длинный — и именно сейчас они особенно вкусны и ароматны. Вы можете приготовить кабачковый блинчик в качестве основы, а дальше фантазировать. Фудблогерша Светлана Климовская предлагает дополнить такой блинчик слабокопченой форелью, потому что она имеет легкий аромат дыма и прекрасно подходит к молодым кабачкам. Также можно использовать панчетту, бекон или несколько кусочков прошутто.
Ингредиенты:
- 1 маленький кабачок
- Зеленый лук и укроп
- 1 ст. л. муки
- Яйцо
- Соль, перец по вкусу
- Оливковое масло для жарки
- 50 г микса салата
- 3 тоненькие полоски слабокопченой форели
- Яйцо пашот
Способ приготовления:
Сначала приготовить кабачковый блинчик. Натереть кабачок, отжать всю лишнюю жидкость и переложить в миску.
Добавить яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и два стебля укропа. Приправить и добавить муку. Все хорошо перемешать.
Жарить блин на оливковом масле с обеих сторон. Выложить на тарелку для подачи. Сверху положить свежий микс салата, кусочки форели и яйцо пашот.
Напомним рецепт яиц «Пармантье». Это просто, сытно и по-французски изысканно.100
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