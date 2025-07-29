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Книга рецептов

Кабачковый блинчик с форелью: идеальный вариант для завтрака

20:08 29 июля 2025
Кабачковый блинчик с форелью

Сезон кабачков очень длинный — и именно сейчас они особенно вкусны и ароматны. Вы можете приготовить кабачковый блинчик в качестве основы, а дальше фантазировать. Фудблогерша Светлана Климовская предлагает дополнить такой блинчик слабокопченой форелью, потому что она имеет легкий аромат дыма и прекрасно подходит к молодым кабачкам. Также можно использовать панчетту, бекон или несколько кусочков прошутто.

Ингредиенты:

  • 1 маленький кабачок
  • Зеленый лук и укроп
  • 1 ст. л. муки
  • Яйцо
  • Соль, перец по вкусу
  • Оливковое масло для жарки
  • 50 г микса салата
  • 3 тоненькие полоски слабокопченой форели
  • Яйцо пашот

Способ приготовления:

Сначала приготовить кабачковый блинчик. Натереть кабачок, отжать всю лишнюю жидкость и переложить в миску.

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Добавить яйцо, мелко нарезанный зеленый лук и два стебля укропа. Приправить и добавить муку. Все хорошо перемешать.

Жарить блин на оливковом масле с обеих сторон. Выложить на тарелку для подачи. Сверху положить свежий микс салата, кусочки форели и яйцо пашот.

Напомним рецепт яиц «Пармантье». Это просто, сытно и по-французски изысканно.

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