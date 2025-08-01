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Книга рецептов

Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь

22:00 1 августа 2025
Капустный крем-суп с грушей. Фото кулинара Эллы Ивановой

Есть люди, которые восхищаются изысканной едой в ресторане, но абсолютно консервативны что касается домашней кухни. Пора менять привычки! Ведь дома тоже можно готовить блюда на уровне высокой ресторанной кухни. И пусть вас не удивляет, что в суп добавляется груша, а в мороженое — соль, в салат — черешня, а в шоколадный десерт — перец. Необычные сочетания — необычные вкусы.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом великолепного крем-супа из цветной капусты с добавлением груши. Этот рецепт прост в исполнении, его воплощение не займет много времени.

Капустный крем-суп с грушей

  • 1 небольшая цветная капуста (можно романеско)
  • 2 луковицы
  • 1 груша
  • Соль
  • Перец
  • 30 г сливочного масла

Цветную капусту отварить с луком и грушей, посолив и поперчив и в конце добавив сливочное масло. Перебить в блендере. При подаче добавить чеснок и немного оливкового масла.

Можно подать с сухариками.

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Приятного аппетита вам и вашим близким! Готовьте с вдохновением!

Напомним рецепт пюре из цветной капусты.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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