Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь

Есть люди, которые восхищаются изысканной едой в ресторане, но абсолютно консервативны что касается домашней кухни. Пора менять привычки! Ведь дома тоже можно готовить блюда на уровне высокой ресторанной кухни. И пусть вас не удивляет, что в суп добавляется груша, а в мороженое — соль, в салат — черешня, а в шоколадный десерт — перец. Необычные сочетания — необычные вкусы.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом великолепного крем-супа из цветной капусты с добавлением груши. Этот рецепт прост в исполнении, его воплощение не займет много времени.

Капустный крем-суп с грушей 1 небольшая цветная капуста (можно романеско)

2 луковицы

1 груша

Соль

Перец

30 г сливочного масла

Цветную капусту отварить с луком и грушей, посолив и поперчив и в конце добавив сливочное масло. Перебить в блендере. При подаче добавить чеснок и немного оливкового масла.

Можно подать с сухариками.

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Приятного аппетита вам и вашим близким! Готовьте с вдохновением!

Напомним рецепт пюре из цветной капусты.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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