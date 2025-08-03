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Книга рецептов

Летний чай, как в дорогом ресторане: рецепт известного кулинара

22:02 3 августа 2025
Грушевый чай с тимьяном и корицей

В дорогих ресторанах часто подают чай на основе экзотических фруктов. В нем такая богатая палитра вкусов! Так почему бы не приготовить летний чай из отечественных фруктов? Например, на основе груши. Подавайте такой чай в прозрачных чашках — и вы сможете любоваться красотой его ингредиентов. Устройте чаепитие в беседке у дома, в саду или на балконе. Цените жизненные моменты — это важно. Учите этому детей. К такому чаю можно подать домашнее печенье или шоколадный торт. Также это могут быть конфеты. Красиво сервируйте для чаепития стол. Поставьте цветы, свечи… И сделайте фото на память.

Рецептом вкусного напитка с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова.

Грушевый чай с тимьяном и корицей

  • 1−2 груши
  • Пару веточек тимьяна
  • По вкусу сахар или мед
  • 1 гвоздичка (по желанию)
  • 1 палочка корицы

Залить кипятком веточки тимьяна и ломтики ароматной груши. Добавить палочку корицы и гвоздичку. Сахар можно добавить прямо в чашку. Такой чай можно подать с медом.

И приятного аппетита!

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А в летнюю жару настоящей находкой станет витаминный замороженный чай.

Читайте также, когда лучше всего пить чай — в определенное время суток лучше избегать этого.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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