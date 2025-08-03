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Летний чай, как в дорогом ресторане: рецепт известного кулинара
В дорогих ресторанах часто подают чай на основе экзотических фруктов. В нем такая богатая палитра вкусов! Так почему бы не приготовить летний чай из отечественных фруктов? Например, на основе груши. Подавайте такой чай в прозрачных чашках — и вы сможете любоваться красотой его ингредиентов. Устройте чаепитие в беседке у дома, в саду или на балконе. Цените жизненные моменты — это важно. Учите этому детей. К такому чаю можно подать домашнее печенье или шоколадный торт. Также это могут быть конфеты. Красиво сервируйте для чаепития стол. Поставьте цветы, свечи… И сделайте фото на память.
Рецептом вкусного напитка с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова.
Грушевый чай с тимьяном и корицей
- 1−2 груши
- Пару веточек тимьяна
- По вкусу сахар или мед
- 1 гвоздичка (по желанию)
- 1 палочка корицы
Залить кипятком веточки тимьяна и ломтики ароматной груши. Добавить палочку корицы и гвоздичку. Сахар можно добавить прямо в чашку. Такой чай можно подать с медом.
И приятного аппетита!
А в летнюю жару настоящей находкой станет витаминный замороженный чай.
Читайте также, когда лучше всего пить чай — в определенное время суток лучше избегать этого.
Фото из альбома Эллы Ивановой243
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