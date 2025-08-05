В районе между Новопавловкой через Покровск и Константиновкой, а также в Северске и Купянске ситуация ежедневно ухудшается. Эти города находятся под огромным давлением российских атак. Всем пяти горячим точкам угрожает окружение или они уже замкнуты «в кармане». Эти горячие точки все больше сокращаются, а в Покровске уже присутствуют небольшие группы российских штурмовых войск. Об этом говорит военный эксперт Маркус Райснер, который ранее анализировал ситуацию на Донетчине и предлагал отступить на более выгодную линию обороны.

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«В целом, баланс россиян в июле выглядит даже лучше, чем в предыдущие месяцы. Российские войска в прошлом месяце захватили 713 квадратных километров. В июне это было 588 квадратных километров, в мае 507, а в апреле всего 379 квадратных километров. Это очень значительное увеличение. Если посмотреть на расположение всех пяти горячих точек на карте, Северск очень открыт дальше на восток. Если российские войска сейчас охватят Северск своеобразными клещами, возможно, будет хорошим решением оставить позиции там. С силами из Северска украинцы могли бы лучше защищать два города к западу от него — Славянск и Краматорск», — говорит аналитик.

По словам эксперта, украинцы не могут стабильно подготовиться к обороне на открытых равнинах востока Украины.

«Если бы они радикально отступили, худший сценарий означал бы, что четыре области, на которые претендуют россияне, полностью попали бы в их руки. Однако мы видим, что украинцы строят базы в выгодных для них районах местности, которые потом должны быть обслужены солдатами. Но, учитывая постоянные атаки КАБами и беспилотниками, они, очевидно, не будут устойчивыми. Поэтому, если фронт сместится дальше на запад, например, из-за падения Северска, предполагается, что следующая сильная оборонительная линия будет включать города Славянск и Краматорск. Потому что города с подвалами, бетонными фундаментами и жилыми конструкциями позволяют вести гораздо более устойчивые боевые действия. Соответственно, четвертая оборонительная линия не будет непрерывной линией в строгом смысле, а скорее территориальным поясом, охватывающим различные оборонительные зоны. Минные поля, колючая проволока для защиты от небольших штурмовых групп, которые часто используют россияне, „зубы дракона“ и противотанковые рвы для защиты от танков — все это может быть частью оборонительных зон. Позиции выкапываются и укрепляются, например, стволами деревьев. Они также могут иметь возможность забетонировать некоторые позиции. Цель — связать там наступательный потенциал россиян, чтобы выиграть время. Речь идет уже не об обороне, а о задержке продвижения захватчиков», — заключает Райснер.

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