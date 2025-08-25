Украина может отдать Донбасс: в США предположили, при каком условии

россия захватила большую часть территории на Донбассе. Для президента Украины Владимира Зеленского карта, представленная на встрече с Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне, представляла собой гораздо более сложную картину. Это было что-то личное. Вдали от камер украинский президент сказал Трампу, что его дед воевал во Второй мировой войне за освобождение городов Донбасса от нацистов. Он не может просто так отказаться, пишет The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Через несколько часов после возвращения в Киев из США, Владимир Зеленский повторил эту мысль.

«Было много таких семей, которые боролись за освобождение Донбасса. Многие погибли, и многие были ранены. И я объяснил, что это особенно болезненный момент в нашей истории и особенно горькая часть жизни в Украине. Это не так просто, как может показаться», — сказал президент Украины.

Непонятно, к чему именно приведет недавний дипломатический шквал, возглавляемый Трампом, чтобы положить конец войне. Но Донбасс — богатая полезными ископаемыми территория, которая состоит преимущественно из Донецкой и Луганской областей, — будет в центре любых переговоров.

РЕКЛАМА

Российский диктатор потребовал от Украины отказаться от всего Донбасса. Его требование включает даже ту часть, которую россияне не оккупировали, где проживает более 200 000 украинцев в таких городах, как Краматорск и Славянск.

Украинцы выступают против передачи какой-либо территории россии, как показывают опросы, а Конституция Украины запрещает ее сдачу. Зеленский стоит перед выбором: либо поддержать что-то непопулярное среди украинцев, либо рисковать разгневать Трампа.

«Это ядовитая пилюля, — сказал Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел. — Украине придется это проглотить, а потом мы увидим, как Украина это переварит».

РЕКЛАМА

Бывшие украинские чиновники и политические аналитики заявили, что единственный способ, которым Владимир Зеленский может убедить украинцев уступить территорией, — это предоставить гарантии безопасности, поддерживаемые Америкой. Это не удавалось Украине с тех пор, как Трамп исключил членство в НАТО.

Но гарантия должна быть сильной, например, с определенным сочетанием европейских войск и воздушной поддержки США, что сдержит россию от будущих нападений.

Балаш Ярабик, бывший политический советник Европейского Союза в Киеве, сказал, что Украина, возможно, достигла точки, когда она может согласиться на уступку территорией «ради мирного соглашения, которое принесет гарантии безопасности Запада для Украины». Он добавил: «Если в обмен она должна избавиться от Донбасса, я думаю, что она это сделает».

«Администрация Трампа считает, что эти обмены территориями действительно выгодны для Украины, поскольку они верят, что Донбасс скоро падет, и тогда у Украины не будет никаких шансов на дальнейшие переговоры», — сказал Максим Скрипченко, президент Центра трансатлантического диалога, исследовательской группы в Киеве.

РЕКЛАМА

Украинцы видят это по-другому, добавил он. Продвижение россии в регионе было медленным на протяжении последних трех лет. Отказ от остального Донбасса сейчас также будет означать передачу городов и укреплений, которые могут помочь россии начать будущее вторжение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему ни в коем случае Украине нельзя потерять Донецкую область.

347

Читайте нас в Facebook