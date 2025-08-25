Украина усиливает атаки на российскую энергетику: СМИ о том, как это работает и к чему приводит

Украина сосредотачивает атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции и топливовозы, пытаясь нанести ущерб российской военной машине, а также нарушить повседневную жизнь в россии. Летом наблюдается пиковый спрос на бензин среди российских водителей и фермеров. Согласно данным CNN, только в августе украинские беспилотники нанесли удары как минимум по десяти ключевым российским энергетическим объектам, пишет CNN.

Последний случай зафиксирован на комплексе вблизи Санкт-Петербурга, что привело к крупному пожару. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что топливные резервуары в порту не пострадали. Стратегия, похоже, работает. По данным украинской разведки, на нефтеперерабатывающие заводы, подвергшиеся ударам, ежегодно перерабатывается более 44 миллионов тонн продукции — более 10% мощностей россии.

Среди целей — гигантский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в Волгограде, крупнейший на юге россии. Завод был атакован рано утром 14 августа. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Саратове, также на юге россии, был атакован ранее в этом месяце. А в субботу пожары продолжались на другом нефтеперерабатывающем заводе — в Ростовской области — более чем через два дня после того, как он был обстрелян.

О дефиците бензина сообщают в нескольких российских регионах и в аннексированном Крыму. Назначенный рф губернатор Сергей Аксенов объяснял дефицит бензина «логистическими проблемами» и заявил, что правительство «принимает все возможные меры для закупки необходимых объемов топлива и стабилизации цен».

Активист проукраинской группы в Крыму «Желтая лента» написал в Telegram, что самый популярный вид бензина исчез, и «понимание того, что это результат хорошей работы дронов над российской экономикой, не позволяет мне грустить».

Несмотря на государственные субсидии, российские потребители платят больше на заправках. Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже выросли почти на 10% только в этом месяце и примерно на 50% с начала года.

Украинские военные и разведывательные службы разработали методы ведения войны на большом расстоянии с использованием беспилотников, ракет и диверсий. В этом месяце военные заявили, что атаки на большом расстоянии в этом году нанесли ущерб на сумму 74 миллиарда долларов, причем почти 40% ударов было нанесено на расстоянии не менее 500 километров внутри россии.

В опубликованном отчете Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские компании срочно закупают нефть в беларуси для решения внутреннего дефицита. Государственный нефтеперерабатывающий завод в беларуси, «белнефтехим», утверждает, что за последнюю неделю «интерес к белорусским нефтепродуктам на российском рынке резко возрос».

Украина также пытается помешать российскому экспорту нефти. На прошлой неделе ее беспилотники поразили трубопровод «Дружба», который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Для Украины, которая находится под давлением на передовой, атаки на жизненно важную энергетическую отрасль россии являются способом противостоять нарративу москвы о том, что ее победа в конечном счете неизбежна.

Между тем, аналитики не ожидают, что тысячи российских заправочных станций иссякнут, но считают, что перебои усугубят и без того высокую инфляцию и, вероятно, будут означать продление запрета на экспорт бензина на осень, поскольку кремль пытается снизить цены и обеспечить поставки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина будет продолжать атаки БпЛА по россии, пока не будет заключено мирное соглашение.

