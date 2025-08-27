Используя смелые слова и дипломатические разговоры, президент США Дональд Трамп пытается положить конец войне. Тем временем европейские политики настаивают на конкретных гарантиях безопасности для Киева, пишет немецкое издание NTV.

ВІДЕО ДНЯ

Президент США Дональд Трамп говорит, что он снова разговаривал с российским диктатором владимиром путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских государств и правительств в Вашингтоне на прошлой неделе.

На вопрос о том, как прошел разговор, он ответил: «Каждый мой разговор с ним — это хороший разговор. А потом, к сожалению, бомба попадает в Киев или куда-нибудь еще, и это меня очень злит».

18 августа Трамп заявил, что путин согласился на двустороннюю встречу с Зеленским. Однако москва впоследствии отрицала планы по такой встрече. На вопрос, почему путин, очевидно, не желает встречаться с Зеленским, Трамп ответил: «Потому что он ему не нравится». Тем не менее, президент США оставался уверенным в прекращении войны.

РЕКЛАМА

«Я думаю, что мы прекратим войну», — сказал он.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор со своими коллегами из Украины, Германии и других европейских стран, а также с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Кайей Каллас. Политики договорились «продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению российско-украинской войны путем заключения постоянного и переговорного соглашения».

Дебаты по гарантиям безопасности для Киева после потенциального мирного соглашения с москвой остаются неопределенными после саммита на прошлой неделе в Вашингтоне. Несколько участников предложили различные варианты: от гарантий взаимопомощи по образцу НАТО до обучения украинских солдат и развертывания европейских наземных войск. россия пока что категорически отклонила большинство этих предложений.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение блогера и аналитика Романа Шрайка: «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины».

67

Читайте нас в Facebook