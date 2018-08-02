Путин приготовил для Украины страшный сценарий, все начнется очень скоро — Алексей Арестович

Украина

С приближением выборов президента и Верховной Рады Кремль будет максимально подключать свои ресурсы для получения политического и экономического контроля над Украиной. Какими методами будет действовать Москва и как Украине удержать свою независимость, «ФАКТАМ» рассказал известный военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

— До выборов осталось чуть более полугода, что нас ждет?

— У меня на самом деле не очень оптимистический прогноз. С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков — и как пойдет. Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Мы уже сейчас видим: там активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, там атошники убивают атошников, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи. В обществе есть огромный запрос на насилие.

— Ситуация к выборам будет только усугубляться?

— Мы наблюдаем картину, когда с экранов телеканалов и на улицах все чаще звучат упреки в адрес властей — Минобороны, полиции, президента. Сейчас очень многие хотят снять Петра Алексеевича (Порошенко). Я не «порохобот» (так в соцсетях называют популярных блогеров, которые публично поддерживают президента. — Ред.), но могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению. Мы попали в такую ситуацию, когда власть не может обеспечить резкий экономический рост, получая в ответ порцию негодования от населения. Масло в огонь будут подливать агенты Кремля, действующие внутри Украины.

Если мы посмотрим на Юлию Тимошенко, бывших «регионалов», Виктора Медведчука, то увидим, что мы попали в тяжелую ситуацию, в которой Порошенко — наш единственный шанс на сохранение проевропейского вектора развития Украины. Да, у него есть недостатки — это и коррупция, и ряд других вещей, но приход к власти других кандидатов для нас катастрофичен.

В Кремле есть две башни: в 2014 году силовики взяли верх и получили добро на военное подчинение Украины. Захватили Крым, попытались сделать то же с Донбассом, но получили жесткий отпор. В Кремле поняли, что Украина воюет хорошо, а продается еще лучше. Поэтому не стоит с ней воевать, а нужно ее покупать. Это и происходит: вторая башня Кремля получила добро на реализацию плана политического подчинения Украины.

— То есть военные методы давления Путин сменит на политические?

— Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. А в Кремле будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем «кровавую хунту», будут говорить: «Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо». Будет раскручиваться так называемый «кейс Усика».

— Какое будущее ждет Украину в случае победы пророссийского политика?

— Если на Банковую зайдет кто-то из кандидатов (может, Юля, а может, Гриценко или кто-то из экс-«регионалов»), то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией. В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от РФ: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость, став попросту слабым соседом, который не может без связи с Россией.

— Какие шансы у Украины не допустить такого сценария?

— Дело в том, что в Украине образовался штат из десятков тысяч военных, а также тысяч активистов, для которых победа прокремлевского кандидата на выборах будет смерти подобна. Военные понимают, что сперва на Донбассе, затем в Киеве и других городах Украины начнут сажать бойцов за защиту Родины. Аналогичная судьба может ждать активистов. Мы уже сейчас видим эти истории, что некоторых активистов обливают кислотой, другие просто пропадают или их убивают. Гражданское общество должно включиться максимально, чтобы не допустить победы пророссийского кандидата.

— Но будут же еще и другие выборы… В Раду, местные органы власти.

— Тут еще один опасный фактор. Даже если Порошенко удастся остаться в кресле президента, в регионах к власти могут прийти откровенно или скрытно антиукраинские политики. Они будут сидеть себе в райцентрах и сливать информацию России или саботировать решения украинских властей. Это очень опасно. И нам нужно готовиться, что с 1 сентября Россия начнет в полную силу эти сценарии реализовывать.

— Поговорим о военных планах Кремля. На днях мир взбудоражило известие о гибели российских журналистов в ЦАР. Они туда отправились снимать фильм о ЧВК Вагнера, наемники которой воевали в свое время на Донбассе и в Сирии. Россия разжигает новую горячую точку?

— Москва пытается занять все серые зоны, которые есть в мире. Существует еще много маргинальных режимов, которые не хотят принимать западную демократию, поэтому им очень выгодно сотрудничать с Кремлем. Представители этих стран посмотрели, как Путин помог Башару Асаду удержаться у власти в Сирии, и не против, чтобы самим подольше посидеть на троне.

Кадровых российских военных туда часто направляют в качестве консультантов, а вот с наемниками типа «вагнеровцев» правительства разных стран могут заключать даже отдельные соглашения, вполне официальные, нанимая их под видом охраны. А дальше наемники решают проблемы этих режимов: борются с оппозицией, принимают участие в гражданских войнах и прочее. Таким образом Кремль получает еще одну страну, в той или иной степени зависимую. Более того, России это стоит не очень дорого — чаще всего за наемников из ЧВК платят сами режимы.

— А что касается гибели съемочной группы во главе с Орханом Джемалем в Африке — кто мог их убить?

— Говорили, что они ехали снимать фильм про действия ЧВК Вагнера в Африке. Предполагаю, что Орхана Джемаля и его коллег убили исламисты. В этой стране очень много радикальных исламистов, и убить там могут, в общем-то, без особой причины. Что касается слухов о возможной причастности самих «вагнеровцев» к убийству, не думаю, что им это нужно. Любой фильм для них («вагнеровцев». — Ред.) — лишний пиар. Они скорее заинтересованы в наличии подобного документального фильма, чем в появлении по всему миру сюжетов о разгроме бойцов Вагнера американскими войсками в Сирии, как это было в феврале этого года. Поэтому любители конспирологии могут искать тут совпадения, но не думаю, что реально российские наемники решили ликвидировать журналистов.

Фото в заголовке: Апостроф