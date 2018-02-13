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ВВС США обнародовали кадры боя 7 февраля в Сирии

ВВС США обнародовали кадры разгрома российских наемников в Сирии

Инф. «ФАКТОВ»

13.02.2018 21:28 1151

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9 февраля экс-глава оккупационной администрации Донецка Гиркин (Игорь Стрелков) заявил, что в Сирии погибла, как минимум, сотня россиян из частной военной компании «Вагнер». Позже стало известно, что количество убитых достигло 215 человек.

А во вторник, 13 февраля, Центральное командование ВВС США обнародовало кадры боя, добавив: «Сирийские демократические силы действовали в порядке самообороны при поддержке Коалиции, чтобы противостоять неспровоцированной атаке прорежимных сирийских сил в восточной части Сирии 7 — 8 февраля 2018 года».

Как сообщали fakty.ua, обнародованы имена российских наемников, уничтоженных американцами в Сирии.

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