ВВС США обнародовали кадры разгрома российских наемников в Сирии

9 февраля экс-глава оккупационной администрации Донецка Гиркин (Игорь Стрелков) заявил, что в Сирии погибла, как минимум, сотня россиян из частной военной компании «Вагнер». Позже стало известно, что количество убитых достигло 215 человек.

А во вторник, 13 февраля, Центральное командование ВВС США обнародовало кадры боя, добавив: «Сирийские демократические силы действовали в порядке самообороны при поддержке Коалиции, чтобы противостоять неспровоцированной атаке прорежимных сирийских сил в восточной части Сирии 7 — 8 февраля 2018 года».

Как сообщали fakty.ua, обнародованы имена российских наемников, уничтоженных американцами в Сирии.