Оккупанты проверяют поездки "керченского стрелка" в Харьков

Украина

Следственные органы России решили начать проверку передвижения Владислава Рослякова, который устроил массовый расстрел в Керчи.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на близкий к следствию источник, в частности, будут проанализированы его поездки в Украину.

Якобы за последний год «керченский стрелок» дважды ездил на выходные в Харьков. При этом утверждается, что в этом городе родственников и друзей у Рослякова не было.

Как пишет издание, следственные органы также намерены выяснить, где Росляков научился обращению с огнестрельным оружием. Ведь он всего за два месяца до ЧП в техникуме получил все необходимые справки для владения оружием, а судя по масштабу случившегося, имел хорошие навыки в стрельбе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагедия произошла в Керченском политехническом колледже 17 октября. Студент 4 курса Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. При этом студенты рассказывают, что в колледже было два стрелка. Отмечалось, что предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». В Крыму объявлен трехдневный траур. Количество погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже составило 21 человек, все они опознаны . 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще шестеро умерли в больнице.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сообщил «ФАКТАМ», что трагедия в Керчи могла быть организована российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину и, таким образом, оправдать возможное вторжение в нашу страну.

По данным российского издания «Коммерсантъ», следствие уже проверяет Владислава Рослякова на связь с украинскими националистическими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО.

Координатор группы «Информационное сопротивление», эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец считает, что к трагедии в оккупированной Керчи так или иначе причастны спецслужбы Российской Федерации.

В сязи с массовой бойней в Керчи, сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

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