Актеры "Дизель Шоу" показали, какой Марина Поплавская была на самом деле (видео)

Шоу-бизнес

Близкие друзья и коллеги погибшей в страшном ДТП актрисы «Дизель Шоу» Марины Поплавской впервые после трагедии начали говорить о ней. Немного оправившись от шока друзья начали выкладывать свои воспоминания и мысли в социальных сетях. Сценический муж Марины Евгений Сморигин предложил не лить слезы, а вспомнить Марину «без грима» такой, какой она была в жизни — веселой и позитивной, любящей песни и шутки.

«Три дня Марины нет с нами… Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее „без грима“. Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ… Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы», — написал Евгений и опубликовал видео, где Марина поет песню актрисы Людмилы Гурченко, которую она обожала.

Эту инициативу поддержала актриса Виктория Булитко. «Поддерживаю идею выкладывать видео Мариночки из наших актёрских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Часто говорила: «Викуся, а давай снимем что-нибудь «эдакое», — написала актриса и опубликовала видео, как они прихорашиваются перед концертом.

Яркую фотографию, на которой актрисы выступают в образе рокерш, опубликовала и Яна Глущенко и впервые поделилась своими воспоминаниями о Марине.



«Я долго молчала, так как не знала, что писать. Шок, страх, горе. Наша Мари (она никогда не любила, когда Ее называли по отчеству), наша Марианна, моя малышка… Она всегда была нашей наставницей, мудрой, доброй и очень ранимой душой. У нас с ней были свои, особые отношения, моя Музя (так я Ее называла), сыграла большую роль в моих личных отношениях, чему я ей очень благодарна. Мариша всегда любила юмор, выражения из ее уст можно было записывать на цитаты! Ты всегда нас мирила, мудро рассуждала и ела много шоколада (конечно же чёрного, там же меньше калорий). С тобой у нас самые тёплые и добрые воспоминания. Я знаю, Музя, ты не хочешь что бы мы плакали, ты всегда любила сарказм, так что твои танометры в хороших руках! Безумно любим тебя, девочка наша! Мы и весь мир! Спи, солнышко, а мы постараемся и дальше тебя только радовать. Люблю, Лялюня» — трогательно написала Яна.

Напомним, страшная авария, которая унесла жизнь актрисы «Дизель Шоу» произошла 20 октября на Житомирской трассе под Киевом. Ее коллеги, получившие различные травмы, не угрожающие их жизни, уже выписаны из клиники и восстанавливаются в домашних условиях. Марину Поплавскую похоронили 22 октября в Житомире.

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