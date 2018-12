Кристен Стюарт провела рождественский сочельник с новой девушкой (фото)

Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт рассталась с 28-летней моделью Стеллой Максвелл и завела себе новую возлюбленную — звездную стилистку Сару Динкин. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на The Daily Mail.

Причиной для таких выводов стал тот факт, что девушек уже неоднократно видели вместе, при этом во время одной из прогулок они нежно держались за руки.

В частности, в Лос-Анджелесе Стюарт и Динкин отправились на непринужденную прогулку, прихватив с собой прохладительные напитки.

При этом выбор актрисы, по мнению авторов таблоидов, был не случаен: она хотела послать какой-то невербальный сигнал всем любопытным акулам пера, преследующим ее и ее новую подружку.

Сзади на футболке красовалась надпись Get Off My Dick — так назывался тур группы в 1986 году, но в разговорной речи это выражение используется как раз в качестве презрительного обращения к надоевшей своим вниманием персоне с просьбой отстать.

Вкусы в одежде у парочки вообще, судя по всему, сходятся — обе подвернули брючины. Сара и Кристен также дополнили свои образы кедами и темными очками, чтобы не выделяться среди прохожих на улице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кристен Стюарт собиралась бросить модель ради знаменитой голливудской актрисы.

