Идет на поправку: DZIDZIO показал новые фото из больницы

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец и актер DZIDZIO после избиения все еще находится в больнице. В клинике он встретил Новый год и Рождество, его навещают друзья и коллеги. Министр культуры Евгений Нищук принес мандарины. А на днях друга и коллегу навестил Юлик и принес Михаилу Хоме (настоящее имя артиста) одно из его любимых блюд — хачапури с картошкой.

Фото с Юликом DZIDZIO опубликовал в Instagram. Подписчики желают Михаилу скорейшего выздоровления. Среди них оказался и боец АТО.

«Эти дядьки подняли нам боевой дух, когда я был на войне. И я первый сфоткался с DZIDZIO», — прокомментировал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на восстановление Михаилу понадобится длительная реабилитация под наблюдением медиков. К концертной деятельности он сможет вернуться не раньше февраля. Певец опасается, что может потерять слух, поэтому очень осторожно проходит восстановление.

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