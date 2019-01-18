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В школах Чернигова карантин по гриппу продлили еще на неделю
В Чернигове в связи с увеличением количества больных продлили введеный карантин в школьных и лечебных учреждениях еще на неделю. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Александр Ломако.
Напомним, Чернигов стал одним из регионов Украины, где зафиксированы летальные исходы гриппа — недавно там скончалась беременная женщина.
Ломако добавил, что считает правильным предложение мэра Чернигова о том, что каникулы зимой должны быть 5−6 недель, а летом можно отдыхать и 2 месяца.
«Уважаемые родители! В связи со сложным течением и большим количеством больных гриппом, вынужденные каникулы в школах Чернигова продлятся еще минимум неделю. Берегите себя и не болейте! P. S Идея городского головы Владислава Атрошенко о том, что зимой надо сделать каникулы 5−6 недель, а летом 2 месяца, все больше кажется правильной», — пишет чиновник.
Подписчики заместителя мэра по-разному восприняли эту новость. Кто-то поддержал.
«Хочу, чтоб все мамочки задумались, что лучше для их ребенка. Пересидеть гриппозный период дома, а потом, лишнюю неделю ходить в школу по хорошей погоде? …Или увеличить своему ребенку шансы заразится штамом заболевания, от которого на Черниговщине уже умерло 4 человека?».
«Карантин — это хорошо. Но, чтобы не было таких ужасных последствий гриппа, как в этом году, лучше сделать так, чтобы заболевшие не тащились с температурой в общественном транспорте в больницу для открытия больничного! И чтобы под кабинетом выписки больничных листов не было очередей по 3 часа, когда люди закрывающие больничный, стоят вперемешку с людьми, открывающими больничный! Неужели непонятно, что мы сами вокруг заражаем друг друга, вынужденно контактируя с больными! Заболевший гриппом должен лежать дома, а не шататься по городу!»
Есть такие, кто категорически против летней учебы, считая, что летом дети должны оздоравливаться, чтобы не болеть зимой.
«Летом в классе дышать нечем, жара невероятная. Так что „ідея міського голови“ будет правильной только при наличии кондиционеров».
«Летом дети должны отдыхать и оздоравливаться! Чтоб зимой не болеть! А не сидеть в душных классах по 35−40 детей, когда на улице 30*градусов жары! Вы же сидите в кабинете с кондиционером и в машине с кондиционером ездите».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение о карантине в школах в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ принято в Киеве, Чернигове, Луцке и Одессе.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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