Происшествия

25 тысяч гривен обещает полтавская полиция тому, кто сможет предоставить (на условиях конфиденциальности) видеозапись момента наезда автомобиля Mersedes Benz на юного 15-летнего велосипедиста Артема Левченко, которое случилось 6 ноября прошлого года около 14:00 на пешеходном переходе между улицами Лидова и Соборности в областном центре. Это может быть как случайная фиксация ДТП на автомобильные видеорегистраторы, так и съемка на мобильные устройства.

Такое заявление опубликовал на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Это заявление лишний раз подтверждает, что у следствия на данный момент нет прочной доказательной базы для предъявления обвинения собственнице дорогого внедорожника, владелице ресторанного бизнеса Наталье Саенко, которая совершила столкновение с подростком.

Вообще с самого начала патрульные полицейские допустили прокол, позволив супругу Натальи снять видеорегистратор с «Мерседеса». Что на нем было зафиксировано, теперь уже невозможно узнать — на следующий день мужчина принес прибор следователю без каких-либо записей на нем. Удалялись ли они, станет известно после проведения экспертизы в Харьковском научно-исследовательском институте судебных експертиз им. Н.С. Бокариуса. Но передали прибор туда только после того, как люди, возмущенные бездействием правоохранителей в этом деле, начали устраивать пикеты, требуя отчета правоохранителей о расследовании этого резонансного происшествия.



*Артем Левченко увлекался велосипедным спортом

До сих пор не выполнена техническая экспертиза внедорожника, которым управляла Саенко. Следовательно, нельзя сказать, с какой скоростью она двигалась. В материалах следствия, переданных в суд, который после смерти Артема избрал предпринимательнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, имеются показания лишь трех свидетелей. И они значительно разнятся между собой. Кому-то показалось, что водитель двигалась со скоростью 50 километров в час, а кому-то — что на скорости 70 км/час.

*Помятый после наезда «Мерседес» и его водитель Наталья Саенко

И очень странно выглядит то, что в тот день и в том месте уличные камеры видеонаблюдения работали в тестовом режиме, как сообщили в полиции. Тот есть ничего не записывали. Хотя до этого правоохранители как о достижении рассказывали, что с помощью установленных в людных местах видеокамер им удалось раскрыть десятки преступлений.

Как сообщали «ФАКТЫ», только после смерти мальчика 7 января, который два месяца после получения тяжких телесных повреждений провел в коме, Наталье Саенко предъявлено подозрение в совершении тяжкого преступления, на основании чего инкриминируемую ей статью переквалифицировали на более тяжкую. После этого у Саенко были, наконец, изъяты водительские права. А ведь она уже дважды за последние два года нарушала Правила дорожного движения — один раз находилась за рулем в нетрезвом состоянии, за что была оштрафована, а второй раз чуть не задавила на дороге девочку. Благо, та упала в сугроб. Впоследствии родители отказались от претензий к Саенко.

Такая бездеятельность правоохранительных органов в этом резонансном деле закончилась отстранением от его расследования следователя Виталия Скрыльника и начальника следственного отдела Полтавского отдела полиции Эдуарда Ефименко. Более того, в отношении них начато внутреннее расследование. Вместо них делом занялась новая группа следователей, которая начала поиск свидетелей трагедии. Судя по снимкам, сделанным сразу после ДТП и появившимся в открытых источниках, случайных прохожих и проезжавших в этот момент было достаточно. Наверняка кто-то из них вел съемку. Хотя вряд ли именно момент столкновения водителя с велосипедистом попал на камеру. Говорят, транспортных средств в этот момент рядом с пешеходным переходом не было.

*На месте ДТП было немало случайных свидетелей

Подозреваемая своей вины не признает, указывая на то, что Артем быстро выскочил из парка на переход на велосипеде, а не вел его рядом, как того требуют Правила дорожного движения. И что на нем не было шлема, как того требуют правила безопасности…



*В день смерти Артема на место, где его сбил дорогой внедорожник, полтавчане несли цветы, лампадки и мягкие игрушки

Фото из соцсетей

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