Здоровье

Чтобы кожа оставалась упругой, надо следить за уровнем шести гормонов

Человеческий организм синтезирует около сотни гормонов, и среди них есть шесть, которые важны для женской красоты. И если по какой-то причине происходит сбой в работе гормональной системы, организм начинает стареть раньше времени. Перед тем как заняться восстановлением баланса гормонов, лучше посоветоваться со специалистом-эндокринологом.

Эстроген. При пониженном уровне этого гормона (он заставляет клетки-фибробласты производить коллаген и эластан) появляются морщины, «плывет» овал лица и обвисает грудь. Поднять уровень гормона помогут сыр тофу, соевое молоко, бурый рис, льняное семя, свежие овощи и фрукты. А вот мясные продукты подавляют выработку эстрогена, поэтому употребление животного белка лучше сократить.

Соматотропин. Количество этого гормона роста с возрастом снижается. Из-за этого уменьшается мышечная масса, накапливается лишний вес, появляются морщины. Выработку гормона стимулируют физические нагрузки — энергичная ходьба, занятия с отягощениями. Также помогут процедуры с перепадом температур: сауна, регулярный контрастный душ.

Мелатонин регулирует суточные ритмы. Гормон вырабатывается во время сна. От недостатка мелатонина появляются морщины, могут образоваться пигментные пятна, выпадают волосы. Выработка гормона прекращается при злоупотреблении алкоголем, кофеином, при курении. Природный мелатонин содержится в бананах, помидорах, рисе и кукурузе.

Кортизол — гормон стресса. При его избытке ухудшается цвет лица, шелушится кожа, возникают глубокие морщины. У некоторых, наоборот, кожа становится излишне жирной, появляется акне. Кортизол разрушает волокна коллагена, делая кожу дряблой. Чтобы снизить уровень кортизола, пейте достаточно воды.

Инсулин влияет на уровень глюкозы в крови, и когда он выходит из-под контроля, повышается уровень сахара. Это приводит к образованию морщин, кожа становится тонкой и обезвоженной. Поэтому важно знать свой уровень сахара и вовремя принять меры. Чтобы защитить кожу от избытка сахара, следует использовать кремы и сыворотки с ретиноидами (витамин А и его производные), которые стимулируют выработку коллагена. В составе косметических средств должны быть витамины С и Е, а еще зеленый чай.

Гормон ДГЭА (дегидроэпиандростерон) обладает антивозрастным эффектом. После 30 лет его вырабатывается недостаточно, тонус мышц ухудшается, сосуды становятся ломкими, кожа теряет упругость. Поднять уровень гормона помогут полезные жиры: орехи, семечки, жирная рыба, авокадо.

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