Недостаток сна чреват депрессией и лишним весом: как помочь организму полноценно отдохнуть

Здоровье

Многие люди жалуются, что не чувствуют себя отдохнувшими после сна. Причем даже те, кто спит ночью восемь часов. Однако ученые говорят, что нормы сна у всех индивидуальные. Хотя восьмичасовой сон принято считать наиболее полноценным, некоторым людям, например, достаточно спать всего четыре часа, а другим — 12 часов в сутки. Количество необходимого сна определяется генетически.

Консультант по вопросам сна Нил Стэнли утверждает: чтобы улучшить сон, следует всегда просыпаться утром в одно и то же время. Тогда организм будет готовиться к пробуждению заранее. Также специалист говорит, что большинство людей, у которых есть проблемы со сном, на самом деле здоровы, просто они не знают, сколько им нужно спать.

Ученые из Калифорнийского университета исследовали людей, которые ложились спать около полуночи и просыпались в четыре утра бодрыми. Как оказалось, у них была обнаружена крошечная мутация определенного гена, которая никак не вредила организму.

Но большинству людей надо спать гораздо дольше. Недостаток сна, как известно, ухудшает состояние здоровья, качество и продолжительность жизни. Из-за дефицита ночного отдыха может развиться депрессия, накапливается лишний вес, повышается риск инсульта и диабета, аутоиммунных заболеваний и рака. Во время сна мозг избавляется от бета-амилоидного белка, который, накапливаясь, приводит к болезни Альцгеймера.

Что мешает человеку полноценно спать?

Переживания. Причин для них хватает. Человек может беспокоиться из-за работы, болезни ребенка, проблем в семье и так далее. И ночью, ложась в кровать, он постоянно мысленно прокручивает какую-то ситуацию, что мешает ему заснуть.

Переутомление. У всех бывают очень напряженные дни, но если переутомляться постоянно, неизбежно возникают проблемы со сном — он становится поверхностным, прерывистым.

Злоупотребление кофеином. Некоторые не замечают, сколько чашек выпивают в течение дня. А разрешается не больше четырех, причем некрепкого кофе. Напиток не стоит пить после 15:00, иначе ночью есть риск долго ворочаться в постели. Человек, у которого зависимость от кофеина, утром и в течение дня чувствует себя разбитым, пока не взбодрится.

Духота и высокая температура воздуха в спальне. Помещение надо хорошенько проветривать и увлажнять.

Неудобная постель. Важно правильно подобрать матрас и подушку. Предпочтение следует отдать ортопедическим. Матрас должен быть средней жесткости. Если хочется подложить руку под подушку, значит, она низкая. У спящего на высокой подушке нередко болят голова и шея.

Храп, апноэ (остановка дыхания во сне). Спящий обычно не замечает своих проблем, о них ему говорят домочадцы. С этим состоянием надо бороться, так как апноэ может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Гормональные сбои. Например, при недостатке гормонов щитовидной железы и надпочечников могут беспокоить сонливость, усталость, нередко понижается давление.

Сидячая работа. В течение дня старайтесь несколько раз выйти на улицу и немного пройтись, причем в любую погоду. Утренняя зарядка, занятия физкультурой, пешие прогулки помогут справиться с дневной сонливостью и чувствовать себя полным сил.

Переедание, тяжелая пища, богатая быстрыми углеводами и жирами. Включайте в меню свежие овощи и фрукты, в которых много витаминов, продукты, стимулирующие выработку эндорфинов: шоколад, бананы. На ужин лучше съесть рыбу с овощами. Причем последний прием пищи должен быть примерно за два часа до сна. Полезно пить зеленый и мятный чаи.

Сон с партнером. Некоторые ученые считают, что у мужчины и женщины должны быть отдельные спальни. Ведь партнер, который постоянно ворочается или храпит, мешает спать другому. Но, кстати, если перед сном пара занималась сексом, то совместный сон, наоборот, может улучшиться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему нельзя спать при включенном свете, а также о каких опасных недугах может свидетельствовать дневная сонливость. Тем временем американские ученые доказали, что ночная работа губительно действует на организм человека.



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