Здоровье

Создан тест, предупреждающий о сердечном приступе за несколько лет

Новинку испытывали в Университете Эдинбурга (Шотландия). Ученые оценивали уровень тропонина в крови. Этот белок, способствующий сокращению мышц, содержится в скелетных и сердечной мышцах. При инфаркте («ФАКТЫ» рассказывали, что инфаркт у женщин и мужчин протекает по-разному) поврежденные клетки сердца выделяют белок в кровь. Благодаря этому по анализу крови можно определить, что у человека инфаркт.

Но ученым удалось также разработать тест, предсказывающий приступ за несколько лет до наступления. Тест на тропонин, по словам специалистов, достаточно дешевый. К тому же оценивать риск на таких факторах, как образ жизни, возраст и вес, не всегда эффективно. Ведь человек может быть подтянутым, спортивным, но у него не исключен сердечный приступ.

Возможно, тест в скором времени начнут использовать в разных странах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что надо делать при сердечном приступе до приезда «скорой», а также почему морозная погода опасна для сердечников и как себе помочь.

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