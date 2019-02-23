Выявлен белок, помогающий больным восстановиться после инсульта

Здоровье

Исследователи из медицинского центра Питтсбургского университета (США) в ходе экспериментов на мышах выделили белок, улучшающий восстановление нервных клеток после инсульта. Свои работы они опубликовали в журнале PNAS Национальной академии наук США.

«Традиционное лечение, которое используется при инсульте, эффективно в первые часы. Но большинству пациентов такая скорость лечения недоступна. Поэтому мы ищем новые подходы, которые бы улучшали выздоровление спустя несколько дней после инсульта. Полагаем, что мы нашли белок, который может стать основой для такого подхода», — говорит руководитель исследований Стивен Грэм.

Кстати, по мнению исследователей того же Питтсбургского университета, беспокойные люди чаще заболевают ишемической болезнью сердца, которая может привести к нарушению мозгового кровообращения.

Еще одна из причин инсульта — артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь). Гипертоникам необходимо постоянно контролировать давление и принимать понижающие его препараты.

О том, как свести к минимуму последствия сосудистой катастрофы, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Успеть за 4,5 часа: как в Киеве ставят на ноги пациентов после тяжелейших инсультов«

Также «ФАКТЫ» давали советы невролога, что нужно знать при подозрении на инсульт, пока не приедет «скорая».

Во время прямой линии «ФАКТОВ» Людмила Дубинина рассказала, как восстановиться после инсульта.

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