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Здоровье

Супрун рассказала, как не допустить развития деменции

16:48 7 марта 2019   713
Пожилые люди
Инф. «ФАКТОВ»

К деменции — возрастному изменению мозга — больше склонны женщины, курильщики, люди с недостаточным и избыточным весом, а также физически и социально неактивные люди. Нарушения памяти и логического мышления наблюдается у 10−25% людей старше 70 лет, но это можно в определенной степени предотвратить.

Советы тем, кто хочет как можно дольше сохранить ясность ума, на своей страничке в социальных сетях выложила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун:

  • Физические упражнения — действенны. Заниматься ими следует два раза в неделю по 40 минут и интенсивно, делать силовые упражнения, упражнения на баланс и выносливость.
  • Игра на музыкальных инструментах, пение или просто прослушивания любимой музыки имеет доказанную эффективность в замедлении деменции и облегчении состояния людей с провалами в памяти. Музыка, как и спорт, активируют многочисленные участки мозга, отвечающие за движение, память и речь.
  • Заботьтесь о слухе. Ухудшение слуха может быть предвестником деменции, но слуховой аппарат помешает когнитивным нарушениям.
  • Разгадывайте судоку и играйте в видеоигры — они могут замедлять развитие деменции. А вот кроссворды — нет. Минус один миф.
  • Бросьте курить. Это существенный фактор риска — он на 18−30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера.
  • Уменьшите потребление животных жиров и красного мяса, и увеличьте долю овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы в рационе. Это поможет держать баланс холестерина в норме.
  • Заботьтесь о здоровье сосудов. Это включает в себя и контроль давления: прием препаратов для снижения давления, уменьшение потребления соли и поддержка здорового веса.
  • Вовремя лечите зубы и не допускайте болезней десен.
  • Вовремя выявляйте и преодолейте депрессию. Депрессия довольно часто сопровождает людей преклонного возраста, но не является нормальной частью жизни. Депрессия в пожилом возрасте проявляется не как печаль и подавленность, а как недостаток сил и нежелание выходить из дома и общаться.
  • В отношении алкоголя ситуация интересная. Некоторые длительные исследования показали, что люди, которые умеренно и мало потребляли алкоголь, реже развивают деменцией. Это только результаты исследований, а не установка, ведь мы знаем, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун пояснила, что корь — смертельно опасная болезнь. Мифом является то, что у переболевшего ребенка иммунитет станет пожизненным.

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