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Здоровье

Развитие системной красной волчанки провоцирует кишечная бактерия?

19:36 12 марта 2019   398
системная красная волчанка
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Как показали исследования, у пациенток с системной красной волчанкой особый состав микрофлоры кишечника: примерно в пять раз больше определенных бактерий (руминококков), чем у здоровых женщин. Один или несколько видов этих анаэробных микробов встречается в кишечнике любого человека. Кстати, численность бактерий, как показали исследования, увеличивалась перед обострением волчанки.

Это тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает с ними бороться. И в организме вырабатываются вещества, повреждающие органы и ткани: сосуды, кожу, суставы, почки, легкие, сердце, печень, головной мозг. Чаще болеют женщины, причем первые симптомы заболевания могут появиться уже в 15—25 лет.

Точная причина этого аутоиммунного заболевания неизвестна. Недуг может развиться после вирусной инфекции, чрезмерного пребывания на солнце, эмоциональных переживаний, родов. Многие заболевшие прежде страдали аллергией.

Сначала человек замечает, что у него краснеют кожа щек и носа, зона декольте, особенно после стресса, пребывания на солнце и морозном воздухе. Могут поражаться слизистая оболочка рта и губы, возникают боли в суставах и мышцах.

Диагноз ставит врач-ревматолог на основании жалоб пациента. Больным назначают гормоны и другие препараты.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему слишком сильный иммунитет может атаковать собственные органы и как лечат аутоиммунные заболевания.

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