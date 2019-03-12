- 0:05 «Шальке-04» опозорился в Манчестере, Зинченко отдал голевую передачу: видеообзор матча Лиги чемпионов
- 23:56 «Ювентус» — «Атлетико» — 3:0: хроника матча Лиги чемпионов, видео голов
- 23:52 Травмы, ссадины и кровоподтеки: в РФ школьный психолог «провела работу» с первоклассником
- 23:23 «Бавария» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 23:21 Спорт, секс и бокал темного пива: Супрун рассказала украинцам, в чем находить источник вдохновения
- 23:16 В Киеве задержали руководителя крупного международного наркосиндиката
- 22:42 Кейт Миддлтон в старом платье и принцесса Беатрис с новым бойфрендом посетили звездный гала-прием
- 22:38 Тереза Мэй умывает руки: британский парламент снова провалил соглашение по Brexit
- 22:36 "Бесполезны слова утешения": Лолита сообщила о смерти бывшего мужа
- 22:19 Россия готовится к кибератакам на выборах в Украине: раскрыта стратегия агрессора
Развитие системной красной волчанки провоцирует кишечная бактерия?
Как показали исследования, у пациенток с системной красной волчанкой особый состав микрофлоры кишечника: примерно в пять раз больше определенных бактерий (руминококков), чем у здоровых женщин. Один или несколько видов этих анаэробных микробов встречается в кишечнике любого человека. Кстати, численность бактерий, как показали исследования, увеличивалась перед обострением волчанки.
Это тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает с ними бороться. И в организме вырабатываются вещества, повреждающие органы и ткани: сосуды, кожу, суставы, почки, легкие, сердце, печень, головной мозг. Чаще болеют женщины, причем первые симптомы заболевания могут появиться уже в 15—25 лет.
Точная причина этого аутоиммунного заболевания неизвестна. Недуг может развиться после вирусной инфекции, чрезмерного пребывания на солнце, эмоциональных переживаний, родов. Многие заболевшие прежде страдали аллергией.
Сначала человек замечает, что у него краснеют кожа щек и носа, зона декольте, особенно после стресса, пребывания на солнце и морозном воздухе. Могут поражаться слизистая оболочка рта и губы, возникают боли в суставах и мышцах.
Диагноз ставит врач-ревматолог на основании жалоб пациента. Больным назначают гормоны и другие препараты.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему слишком сильный иммунитет может атаковать собственные органы и как лечат аутоиммунные заболевания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!