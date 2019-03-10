Здоровье

Как приучить младенца к крепкому ночному сну: от недосыпания особенно страдают мамы грудничков

Бессонные ночи после появления малыша ждут всех родителей (ранее «ФАКТЫ» делились действенными лайфхаками, которые используют некоторые мамы, чтобы мгновенно погрузить в сон младенца). Считается, что мамы недосыпают только в период, когда ребенок пробуждается ночью. Это длится обычно до года. Но оказывается, нарушения сна преследуют мам на протяжении шести лет после рождения первенца. К такому выводу пришли ученые из Уорикского университета (Великобритания).

Специалисты наблюдали за количеством и качеством сна родителей. Наиболее тяжелыми для них оказались первые три месяца после появления малыша. Сон матерей в этот период сократился на 62 минуты, а отцов — на 15 минут. Но даже когда ребенок начинал ходить в школу (в Великобритании — с четырех лет), родители все равно не могли нормально выспаться. Мамы теряли примерно 22 минуты сна, а папы — 15.

Основной причиной недосыпания специалисты считают ответственность родителей. «Появление ребенка — большая радость для большинства родителей, однако повышенные требования и обязанности уменьшают количество и снижают качество сна в течение шести лет после рождения первенца», — говорит профессор Сакари Лемола. Поскольку женщины играют главную роль в воспитании детей, они чаще мужчин страдают от недосыпания.

Как же маме сделать свой сон более качественным?

Грудничок может спать крепко в течение одного часа. Спустя это время фаза сна уже не такая глубокая, и малыш может проснуться, особенно если проголодался или соскучился по маме. Кстати, во время поверхностного сна малыша может разбудить любой звук. Поэтому педиатры рекомендуют приучать ребенка к небольшому шуму. Например, укладывая, стоит спеть малышу колыбельную. А когда он спит, можно оставлять включенной негромкую приятную музыку. И ребенок не будет так остро реагировать на звуки, его сон станет крепче.

До трехмесячного возраста идет адаптация пищеварительной системы малыша, его часто беспокоят газы в животе, которые мешают спать. Перед сном рекомендуется делать массаж животика.

Примерно в три месяца у ребенка начинают прорезываться зубы. Чтобы этот болезненный процесс не доставлял особого беспокойства малышу, маме стоит посоветоваться с врачом по поводу специальных обезболивающих гелей для десен. Правда, есть мнение, что такие средства могут вредить сердцу.

Во время сна детки будят себя случайным движением своей ручки или ножки. Раньше малышей пеленали, но сейчас этого не делают. Надевайте на ручки хлопковые варежки, чтобы ребенок случайно себя не поцарапал и не разбудил.

Чтобы малыш крепко спал ночью, вечером обязательно проветривайте комнату. Желательно, чтобы у него была отдельная детская, а также удобная кроватка и постель. Лучше приучать малыша засыпать самостоятельно.

Важно поддерживать нормальную влажность воздуха в квартире — от 60 до 70 процентов.

Отучать ребенка от ночных кормлений следует постепенно, начиная с девяти-десяти месяцев. Питание в ночное время лучше заменять водой.

Не позволяйте ребенку долго спать днем, будите его. Чем больше малыш днем бодрствует, играет, тем крепче будет спать ночью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чтобы ночь полноценно отдохнуть, важно правильно подбирать постель, особенно тем, кто страдает бессонницей.

Кроме того, психологи объяснили, почему нельзя спать при включенном свете.

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