Здоровье

Вечная пломба: создан новый пломбировочный материал, который в два раза прочнее стандартного

Специалисты Школы стоматологии при Орегонском университете здоровья и наук создали пломбировочный материал, который в два раза прочнее стандартных.

Одно из соединений, из которого его сделали (тиоуретан), используется для укрепления автомобильных бамперов и защиты деревянных палуб. Другое вещество (полимер из класса акриламидов), по словам создателей, устойчиво к воздействию воды, бактерий и ферментов в полости рта. Новая пломба будет практически вечной, убеждены специалисты. Стандартные пломбы держатся примерно десять лет.

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