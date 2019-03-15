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Вечная пломба: создан новый пломбировочный материал, который в два раза прочнее стандартного
Специалисты Школы стоматологии при Орегонском университете здоровья и наук создали пломбировочный материал, который в два раза прочнее стандартных.
Одно из соединений, из которого его сделали (тиоуретан), используется для укрепления автомобильных бамперов и защиты деревянных палуб. Другое вещество (полимер из класса акриламидов), по словам создателей, устойчиво к воздействию воды, бактерий и ферментов в полости рта. Новая пломба будет практически вечной, убеждены специалисты. Стандартные пломбы держатся примерно десять лет.
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