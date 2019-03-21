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При контакте с больным корью заражаются 9 из 10 непривытых людей: кому вакцинацию делают бесплатно
Корь не останавливается: 16 марта от ее осложнений умерла девятилетняя девочка в Ривненской области, через два дня — двухлетний мальчик во Львове, а 20 марта — роженица в Сумах. Всего с начала года, по сообщению Центра общественного здоровья Минздрава Украины, опасная инфекция забрала жизнь двенадцати взрослых и детей.
Хотя чиновники отчитываются, что спецоперации по вакцинации, начатые во Львовской и Винницкой областях, привели к снижению заболеваемости, в других регионах — Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях — корь по-прежнему наступает. А больше всего новых случаев заболевания на прошлой неделе зарегистрировано в Киеве.
— Корь — очень заразная инфекция: девять из десяти людей, которые не делали прививки и не болели, при контакте с инфицированным человеком могут заразиться, — рассказывает «ФАКТАМ» детский инфекционист доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Людмила Палатная. — Поначалу симптомы инфекции напоминают обычное ОРВИ, и до появления высыпаний больной, не подозревая, что опасен для окружающих, может легко «делиться» вирусом кори с другими людьми. Коварство этой инфекции в том, что ее возбудитель остается опасным еще около двух часов после того, как человек вышел.
Врачи предупреждают: родители, которые считают, что корью лучше переболеть, чтобы защитный иммунитет был надежнее, ошибаются. Осложнения — пневмония или энцефалит — могут привести к смертельному исходу.
Медики без устали повторяют, что лучшая защита от кори — вакцинация. Призывают родителей, чьи дети получили одну прививку (по правилам необходимо две — в год и шесть лет), срочно сделать еще одну. Для детей до 18 лет, а также взрослых из группы риска — военнослужащих, участников Операции Объединенных сил, студентов, медиков и педагогов — вакцинация проводится бесплатно.
Ранее детский инфекционист Людмила Палатная подробно рассказывала, по каким признакам (каждый из них проиллюстрирован фото) можно отличить корь от других заболеваний.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!