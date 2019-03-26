Здоровье

Страдающим мигренью может не хватать магния: в каких продуктах он содержится

Вряд ли найдется человек, который бы не страдал от головной боли (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать, если при головной боли или высоком давлении лекарства не помогают). Но мигрень — особый случай. Приступ такой головной боли может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Согласно международному исследованию состояния здоровья людей, которое проводилось в 195 странах мира ежегодно, мигрень находится на втором месте среди болезней, которые существенно ограничивают работоспособность человека. Однако точная причина недуга до сих пор не известна.

Специалисты отмечают, что чаще болеют женщины. Это дало возможность исследователям из Университета штата Аризона предположить, что недуг обостряется при повышении уровня эстрогена. Свою теорию они подтвердили в ходе экспериментов.

А группа других ученых обнаружила, что зачастую мигрень возникает из-за низкого уровня магния в крови. Это происходит после частых стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Поэтому важно стараться меньше нервничать и не допускать переутомления.

Рекомендуется также налегать на продукты, богатые магнием. Это капуста, особенно брокколи, зелень, крупы, рыба, соя, мясо, яйца, хлеб, бобовые, орехи, курага, бананы. По совету врача можно принимать препараты магния.

Кстати, при недостатке макроэлемента иногда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушения сердечного ритма, судороги, глазной тик (дергается глаз) и другие проблемы.

Усилить или спровоцировать приступ мигрени могут определенные продукты: твердый сыр, вино, особенно красное, шоколад. Причиной появления сильной головной боли может быть злоупотребление сладостями.

Основным проявлением мигрени является сильная головная боль, как правило, с одной стороны головы. У человека возникают тошнота и рвота, он плохо переносит свет и звуки.

У некоторых до приступа возникают предвестники мигрени: раздражительность, подавленность, усталость, повышение аппетита. У трети пациентов есть аура.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как себе помочь, если организм реагирует на резкую перемену погоды.

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