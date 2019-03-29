Высокая температура, ярко-красное горло и сыпь: как распознать скарлатину

Здоровье

На электронный адрес [email protected] написала Екатерина из Бучи Киевской области: «У четырехлетней внучки заболело горло, к вечеру поднялась температура до 38 градусов. На второй день в горле малышки дочь увидела красные пятна. Врач заподозрила скарлатину, назначила антибиотик и спустя десять дней выписала справку о том, что ребенок здоров. Однако в детском садике отказались принимать внучку, пока не пройдет 21 день от начала заболевания, хотя никто из детишек не заболел. Кто прав? Сколько длится карантин при скарлатине?» Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отличить корь от других инфекционных заболеваний.

— Согласно правилам, изоляция для дошкольников и школьников первых двух классов, заболевших скарлатиной, длится 22 дня, — рассказывает детский инфекционист доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Людмила Палатная. — Ребенок принимает десять дней антибиотики, и за это время наступает очищение (эрадикация) организма от возбудителя инфекции — бета-гемолитического стрептококка. И хотя считается, что после лечения пациент выздоровел, дальнейшая изоляция нужна для того, чтобы избежать развития осложнений. Они бывают ранние и поздние.

— Зачем так долго принимать антибиотики?

— Чтобы быть уверенным, что стрептококк побежден. Он часто вызывает ангину, при которой курс антибиотиков также должен быть не меньше 10 дней. Бывает, неграмотный врач, назначая лечение по телефону, советует попить антибиотики два-три дня, но это грубая ошибка: возбудитель только притаится и воспрянет при любом удобном случае.

— Почему в детском саду никто больше не заболел?

— Вероятно, контакт девочки с больным или носителем возбудителя скарлатины был в другом месте. Подхватить заболевание можно в гостях, торговом центре, кинотеатре. При бета-гемолитическом стрептококке заразность примерно 40 процентов (у кори — 98). Нельзя исключать, что ребенок мог заболеть и дома, если кто-то из родственников был носителем скарлатины. Обычно стрептококк для «постоянного места жительства» выбирает людей, переболевших ангиной либо скарлатиной. Когда першит горло и больно глотать, кто разбирается, какие микробы виноваты? А выздоровевший человек хорошо себя чувствует и даже не подозревает, что у него есть бета-гемолитический стрептококк, который выделяется при разговоре, чиханье и кашле.

— Как распознать скарлатину?

— Это задача врача. Но родители должны обращать внимание, что на фоне повышения температуры ребенку больно глотать. При осмотре зев ярко-красный (есть даже такой термин — «пылающий зев»). Увеличиваются шейные лимфатические узлы. Характерный признак скарлатины — появление красной сыпи в виде мелких точек, которые быстро распространяются по всему телу. Однако носогубный треугольник остается бледным и чистым.

— Какие осложнения бывают при скарлатине?

— Стрептококк может поражать любые органы и ткани: суставы, почки, сердце. Ранние осложнения — паратонзиллярный абсцесс, гнойный отит или синусит, кардит, гломерулонефрит, артрит. Очень тяжелое осложнение — некротизирующий фасциит, при котором поражается подкожная жировая клетчатка. Позже скарлатина может осложниться ревматизмом, поражением почек, пороком сердца. Эти нарушения возникают из-за того, что стрептококк выделяет токсины. Плохо пролеченная в детстве скарлатина в зрелом возрасте грозит ревматическими атаками, хронической почечной недостаточностью.

— После болезни надо проверяться на наличие стрептококка?

— Да, нужно взять мазок из горла и сделать контрольный бакпосев. Можно провериться с помощью быстрого теста (они продаются в аптеках). Также необходимо сделать тест на антистрептолизин О — маркер перенесенного стрептококкового заболевания.

— Какие еще анализы нужно сделать?

— Общие анализы крови и мочи, обязательно — снять электрокардиограмму. Необходимо, чтобы ребенка осмотрел лор-врач. Причем анализы важно проводить перед выпиской (если ребенок лечился в стационаре) или через 22 дня — перед тем как идти в детский сад или школу. В это время возможно развитие позднего гломерулонефрита, других осложнений.

Признаки скарлатины Повышение температуры.

Ярко-красный («пылающий») зев.

Боль в горле.

Увеличенные шейные лимфоузлы.

Появление мелкоточечной сыпи.

Бледный носогубный треугольник.

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