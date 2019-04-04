- 18:09 В сети аферисты уже вовсю торгуют билетами на дебаты Порошенко и Зеленского
- 18:07 Зеленскому не удалось выкрутиться – Порошенко согласился на дебаты на стадионе, – эксперт
- 17:59 МАУ объявили о сокращении числа рейсов из-за нехватки самолетов: куда летать не будут
- 17:52 «Мы до конца не понимаем, пройдут ли дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» вообще», — Павел Казарин
- 17:36 Доллар продолжает падение: в обменниках валюта США "потеряла" еще 10 копеек
- 17:29 Днепр стал жертвой настоящей «рыбной» катастрофы: почему так произошло и как спасти ситуацию
- 17:24 В Украине рассказали, чем Зеленский напугал Путина
- 17:23 Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время
- 17:14 Украинцам могут разрешить не ходить на работу, если выплата зарплаты задерживается
- 17:01 Шока из-за выборов нет: аналитик рассказал, что будет с курсом доллара до конца недели
«Мы до конца не понимаем, пройдут ли дебаты Порошенко и Зеленского на «Олимпийском» вообще», — Павел Казарин
Ситуация вокруг выборов президента Украины с каждым днем накаляется. Поводом для бурного обсуждения стал видеоролик комика Владимира Зеленского, в котором тот предложил действующему президенту Петру Порошенко провести публичную дискуссию на стадионе НСК «Олимпийский». В соцсетях бросились активно обсуждать эту идею и даже выбирать модератора столь резонансной беседы.
К вечеру четверга, 4 апреля, некоторые СМИ сообщили, что вести дебаты будет известный журналист Павел Казарин.
«Нужно понимать, что в действующем законе предусмотрены обязательные дебаты, которые должны пройти 19 апреля в промежутке с 19:00 до 22:00 на канале „Суспільне мовлення“, — пояснил Павел Казарин в комментарии „ФАКТАМ“. — Но дебаты, которые сегодня так оживленно обсуждает страна (речь об идее проведения публичной дискуссии на НСК „Олимпийский“. — Авт.), несколько отличаются по процедуре от прописанных в законе. Поэтому вполне возможно, что, если кандидаты придут к согласию и действительно встретятся на НСК „Олимпийский“, то это будет проходить не в рамках обязательных дебатов».
«Возможно, это будет просто подано как какое-нибудь альтернативное мероприятие. Почему так может произойти? Во-первых, потому, что аренда НСК и всего необходимого комплекса оборудования — это достаточно большие деньги, и государственный бюджет такие суммы не потянет. Во-вторых, обязательные дебаты, предусмотренные законом, довольно серьезно этим же законом регламентированы. Так что мы до конца не понимаем, пройдут ли дебаты на „Олимпийском“ вообще. А если они состоятся, будут ли они объявлены теми самыми обязательными дебатами или все же какими-то альтернативными. И если будут признаны альтернативными, то уже их организаторы определят, кто именно будет их модерировать», — добавил журналист.
Тем временем напомним, что президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского сдавать тесты на алкоголь и наркотики в пятницу, 5 апреля, в 09:00 в медпункте НСК «Олимпийский».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...