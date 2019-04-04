Украина

Ситуация вокруг выборов президента Украины с каждым днем накаляется. Поводом для бурного обсуждения стал видеоролик комика Владимира Зеленского, в котором тот предложил действующему президенту Петру Порошенко провести публичную дискуссию на стадионе НСК «Олимпийский». В соцсетях бросились активно обсуждать эту идею и даже выбирать модератора столь резонансной беседы.

К вечеру четверга, 4 апреля, некоторые СМИ сообщили, что вести дебаты будет известный журналист Павел Казарин.

«Нужно понимать, что в действующем законе предусмотрены обязательные дебаты, которые должны пройти 19 апреля в промежутке с 19:00 до 22:00 на канале „Суспільне мовлення“, — пояснил Павел Казарин в комментарии „ФАКТАМ“. — Но дебаты, которые сегодня так оживленно обсуждает страна (речь об идее проведения публичной дискуссии на НСК „Олимпийский“. — Авт.), несколько отличаются по процедуре от прописанных в законе. Поэтому вполне возможно, что, если кандидаты придут к согласию и действительно встретятся на НСК „Олимпийский“, то это будет проходить не в рамках обязательных дебатов».

«Возможно, это будет просто подано как какое-нибудь альтернативное мероприятие. Почему так может произойти? Во-первых, потому, что аренда НСК и всего необходимого комплекса оборудования — это достаточно большие деньги, и государственный бюджет такие суммы не потянет. Во-вторых, обязательные дебаты, предусмотренные законом, довольно серьезно этим же законом регламентированы. Так что мы до конца не понимаем, пройдут ли дебаты на „Олимпийском“ вообще. А если они состоятся, будут ли они объявлены теми самыми обязательными дебатами или все же какими-то альтернативными. И если будут признаны альтернативными, то уже их организаторы определят, кто именно будет их модерировать», — добавил журналист.

Тем временем напомним, что президент Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского сдавать тесты на алкоголь и наркотики в пятницу, 5 апреля, в 09:00 в медпункте НСК «Олимпийский».

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