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Жгучий перец может убивать раковые клетки и подавлять рост метастазов
Онкологи в последнее время внимательно изучают вещество, содержащееся в стручковом перце и придающее ему остроту. По мнению специалистов, капсаицин может притормозить развитие рака.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о полезных свойствах корицы, которая способствует похудению, улучшает зрение и повышает иммунитет.
Исследователи из Университета Маршалла (США) проверили соединение на трех типах раковых клеток у грызунов. Как оказалось, у животных после введения капсаицина рост злокачественных клеток уменьшался. Кроме того, вещество подавляло метастазирование, блокируя белок, играющий ключевую роль в росте клеток.
Специалисты полагают, что наряду с химиотерапией можно будет использовать и лечение с помощью капсаицина.
Ранее ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) обнаружили, что капсаицин уничтожает злокачественные клетки, воздействуя на митохондрии — клеточные «электростанции». Вещество запускает процессы генетически запрограммированной гибели раковых клеток (апоптоз), не затрагивая здоровые.
Кстати, тайваньские и американские ученые обнаружили, что капсаицин уменьшает рост жировых клеток, благодаря чему человек худеет. Также вещество снижает уровень «плохого» холестерина.
Разные исследования показали: капсаицин обладает антибактериальным и болеутоляющим свойствами.
Врачи китайского Третьего военно-медицинского университета в Чунцине утверждают: при употреблении перца чили снижается артериальное давление. Есть исследования о том, что капсаицин угнетает бактерию хеликобактер пилори, которая вызывает гастрит и язву желудка.
На основе капсаицина созданы мази и кремы, предназначенные для лечения заболеваний суставов, а также некоторые капли от насморка, средства от малярии, жаропонижающие, мочегонные и кровеобразующие препараты. Ученые думают над созданием лекарств для лечения рака. Правда, как говорят исследователи, вещество в необходимой терапевтической дозе может вызвать побочные эффекты: раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы желудка и другие.
Жгучий перец надо употреблять с осторожностью всем, но особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, а также аллергикам.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес, однако есть продукты, способствующие похудению.
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