Гнездо контрреволюции: почему столицу Украины перенесли из Харькова в Киев

История современности

Ровно 85 лет назад, 24 июня 1934 года, столица Украины была перенесена из Харькова в Киев

20 июня 1819 г. Родился основоположник классической оперетты, французский композитор Жак Оффенбах.

21 июня 2004 г. Запущен в космос первый в мире частный корабль SpaceShipOne.

22 июня 1919 г. В связи с ультиматумом Антанты Веймарская ассамблея Германии проголосовала за подписание кабального для немцев мирного договора.

23 июня 1944 г. Советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион».

25 июня 1969 г. Была основана известная рок-группа «Машина времени».

26 июня 1884 г. В Российской империи вышел указ Александра III об учреждении церковно-приходских школ.



В 1917 году Киев имел репутацию основного центра украинского национального движения. Здесь размещалась Центральная рада, провозгласившая создание Украинской Народной Республики (УНР). В 1918-м Киев был столицей Украинской державы во главе с гетманом Павлом Скоропадским. Город оказался вне зоны контроля Красной армии. Вообще, создать в Украине единую национальную партию большевикам не удалось. Самой многочисленной большевистской организацией считалась Донецко-Криворожская с центром в Харькове. За два года в городе шесть раз менялась власть. И когда 11 декабря 1919 года Красная армия вновь заняла Харьков, вопрос столицы Украины даже не обсуждался — украинское правительство отправилось в Харьков. 19 декабря 1919 года Харьков был объявлен столицей Украинской Советской Социалистической Республики.

В Харькове катастрофически не хватало жилья, офисных помещений для чиновников и работников различных организаций. Скажем, сотрудники газеты «Известия ВУЦИК» (Всеукраинского центрального исполнительного комитета) поселились в заброшенной усадьбе. Помещения разгородили кусками фанеры, чтобы хватило места для кроватей. Известный поэт Павло Тычина спал в редакции на столе, на стопках газет, потому что отгороженного угла для него не нашлось.

Культурную элиту переселяли в Харьков практически принудительно, оторвав деятелей искусства от их почитателей. Харьковский зритель, к примеру, очень неблагосклонно воспринял авангардные реформаторские представления Леся Курбаса, хотя в Киеве его театр «Березиль» был признанным и популярным.

Зато строительство в новой столице шло стремительными темпами. Начала строиться огромная площадь Дзержинского (ныне площадь Свободы) — для проведения демонстраций трудящихся. В 1930 году власти объявили международный конкурс на проект театра массового и музыкального действия, который должен был стать визитной карточкой Харькова и всей Украины. Под крышей одного здания, под строительство которого выделялось три гектара, планировалось поместить все творческие коллективы города. Заявки прислали больше ста участников.

Но все планы рухнули. Большевистские вожди как облагодетельствовали Харьков столичным статусом, так его и отняли. 22 января 1934 года в «Правде» появилась заметка о переносе столицы республики в Киев, а уже 24 января там же были опубликованы отзывы рабочих и колхозников. Рабочие Харьковского паровозостроительного завода считали, что перенос означает «дальнейший разгром украинских националистов», а сотрудник завода «Серп и Молот» утверждал, что «в Киеве особенно крепко свили себе гнездо националистические контрреволюционные элементы».

Большевики как облагодетельствовали Харьков столичным статусом, так его и отняли

На переезд планировалось потратить месяц. Но месяц ушел только на то, чтобы создать специальные рабочие группы, которые занимались переписью переезжающих чиновников. При этом нужно было утрясти вопрос с их семьями, предоставить на новом месте достойное жилье.

Процедура переноса была торжественной. Для советского руководства важно было продемонстрировать миру, что Киев вновь занимает столичные позиции. 23 июня «Правда» вышла с передовицей, посвященной Киеву как новой столице Украины. В ночь с 23 на 24 июня в вагон зашли члены правительства во главе с Павлом Постышевым. В 11 часов утра на киевский вокзал прибыл литерный поезд. Основной митинг прошел на площади Красных героев Перекопа (Софиевская площадь). Как писала «Правда», демонстрация продолжалась 4,5 часа и превосходила «все, что было до сих пор в Киеве». Там же прошел военный парад, было много зарубежных журналистов. А вечером на стадионе «Динамо» состоялся расширенный пленум ЦК КП (б)У. К вечеру следующего дня был подписан первый в новой столице документ.

Для Харькова этот переезд стал катастрофой. За 15 лет город привык к вниманию и гарантированному финансированию науки, культуры и строительства. Да и до сих пор харьковчане гордо величают свой город «первой столицей». В память о тех годах Харькову досталась самая большая площадь в Европе и первый небоскреб в Союзе — Дом государственной промышленности (Госпром).

Об истинных причинах переноса столицы Украины спорят до сих пор. Многие считают, что Харьков изначально был временным прибежищем. «Киев всегда был историческим центром русских земель и не стал столицей Советской Украины только потому, что в 1919 году власть большевиков там еще была шаткой, — говорит историк Сергей Куделко. — Харьков они полностью контролировали, да и город был ближе к Москве». По мнению историка Валерия Вохмянина, некто очень влиятельный и очень приближенный к верхам был инициатором идеи перевода столицы. Кто это был и зачем это ему было нужно, видимо, навсегда останется загадкой. Но очевидно одно: украинские чиновники с большим удовольствием утвердились на киевских холмах.

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