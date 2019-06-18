Стояла задача — освободить Львов: подробности крупнейшей операции Украинской галицкой армии (фото)

История современности

100 лет назад, в июне 1919 года, Украинская галицкая армия (УГА) провела против польских оккупантов одну из своих наиболее значительных операций, которая получила название «Чорткiвська офензива» (слово «офензива» заимствовано из немецкого языка и означает «наступление»). Напомним, что польско-украинская война вспыхнула в начале ноября 1918 года. Тогда в ходе развала Австро-Венгерской империи оккупированная ею часть Польши объявила о своей независимости и предприняла шаги включить в состав возрожденного польского государства западноукраинские землями. Польские представители уже ехали на поезде во Львов, чтобы принять у австрийского наместника генерал-полковника Карла фон Гуйна власть над Галичиной, когда в ночь на первое ноября 1918 года украинские отряды во главе с сотником Легиона украинских сечевых стрельцов (добровольческое подразделение в составе австро-венгерской армии, сформированное во время Первой мировой войны) Дмитрием Витовским подняли восстание (оно называется «Листопадовий чин»). К утру на ратуше Львова развивался сине-желтый флаг. Карлу фон Гуйну ничего не оставалось, как передать власть Украинской Национальной Раде.

Уже через несколько дней после этого поляки Львова (они тогда составляли большинство населения города) развязали войну против украинской власти. Линия фронта проходила по улицам Львова. Польские отряды начали получать в больших объемах помощь из Польши. Силы были неравными. И 22 ноября украинские войска и правительство были вынуждены эвакуироваться — вначале в Тернополь, затем в Станислав (ныне Ивано-Франковск). К тому времени Украинская национальная рада провозгласила о создании Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Война продолжилась, ведь польские войска стремились захватить всю Восточную Галичину. Украинская галицкая армия уступала им по численности, вооружению, обеспечению боеприпасами и снаряжением. Не удивительно, что противник теснил УГА.

В январе 1919 года украинское военное руководство провело коренную реорганизацию сил, чтобы превратить добровольческие отряды в регулярную армию. Все имеющиеся подразделения свели тогда в три армейских корпуса с четкой командной вертикалью. В феврале УГА перешла в наступление («Вовчуховская операция»), позволившее практически окружить Львов. Польская армия оказалась в весьма тяжелом положении. Многие тогда считали, что еще немного — и Восточная Галичина будет освобождена от оккупантов. Однако поляки получили большое подкрепление — 10,5 тысячи бойцов. Благодаря этому им удалось остановить и потеснить УГА. Но не отбросить — украинская армия продолжила осаду Львова. К сожалению, в ситуацию вмешались государства Антанты, победившие в Первой мировой войне: они потребовали объявить перемирие в польско-украинском противостоянии. Руководство ЗУНР было вынуждено согласиться. Польша воспользовалась передышкой, чтобы перебросить под Львов подразделения польской армии генерала Галлера. Она была сформирована во Франции для участия в боевых действиях против Германии. Армия Галлера была отлично вооружена и многочисленна (по разным оценкам, насчитывала от 50 до 80 тысяч бойцов). После окончания Первой мировой войны ее направили в Польшу для сдерживания продвижения «красных» в Европу. Польское правительство решило задействовать армию Галлера в захватнических целях — для оккупации украинской части Галичины. Имея трехкратное превосходство в численности войск, польская армия начала наступление 14 мая. В ходе той крупномасштабной операции к началу июня УГА была оттеснена на территорию между реками Збруч и Днестр.

Бойцы Украинской галицкой армии (фото со страницы УГА в Facebook)

— Она оказалась запертой в «треугольнике смерти»: с одной стороны польские войска, еще с двух путь преграждали Збруч и Днестр, — рассказал «ФАКТАМ» ассистент кафедры истории Центральной и Восточной Европы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат исторических наук Артем Папакин. — Нужно было решать, что делать дальше. Вариантов было четыре: уйти в Румынию, перебраться на территорию Украинской Народной Республики, сдаться польской армии и последний — наступать. Выбрали наступление, которое получило название «Чорткiвська офензива». Инициатива ее проведения изначально исходила от рядовых бойцов Украинской галицкой армии. Ведь в последние дни их отхода к Збручу и Днестру они не видели противника: поляки прекратили преследование, посчитав, что с УГА покончено.

К тому же страны Антанты выразили протест правительству в Варшаве из-за того, что оно использует армию Галлера не по назначению — не против большевиков, а для захвата Восточной Галичины. Польше пришлось отвести дивизии генерала Галлера с фронта. Мой коллега Александр Дедык выяснил, что непосредственным толчком к принятию решения о контрнаступлении стало совещание 5 июня 1919 года в Бучацком монастыре командиров бригад второго корпуса УГА, которые решили обратиться к высшему командованию с предложением контратаковать. Кстати, одним из участников этого совещания был командующий Львовской бригадой УГА полковник Альфред Бизанц — австриец по национальности, который родился на Тернопольщине, рос в украинском окружении. Его бригада начала «Чорткiвську офензиву», развернув наступление на город Чертков.

Поначалу руководство УГА отрицательно восприняло идею контрнаступления, но потом все же дало добро, несмотря на острую нехватку боеприпасов. Одним из важнейших доводов в пользу проведения"Чортківської офензиви" было то, что как раз в те дни проходил очередной этап Парижской мирной конференции. Там, в частности, рассматривался вопрос о будущем Восточной Галичины. Развернув наступление против польских оккупантов, УГА продемонстрировала Европе, что эта часть Галичины является этнической украинской территорией и что ее коренное население не хочет, чтобы его родной край стал частью Польши. Возглавил контрнаступление УГА генерал Александр Греков. Целью «Чортківської офензиви» было освобождение Львова.

Генерал Александр Греков возглавил «Чортківську офензиву»

— Какой тогда была численность Галицкой армии?

— Вопрос интересный. Дело в том, что на пищевом довольствии стояло примерно 60 тысяч человек. А вот солдат, которых можно было отправить в бой, — около 13 тысяч. Остальные — бойцы тыловых и различных вспомогательных подразделений. Ну и, конечно, раненые. Сколько против УГА тогда стояло польских войск, сказать трудно: на этот счет есть разные данные. Но можно уверенно говорить: польское руководство решило, что с Галицкой армией практически покончено, поэтому оставило против нее не очень много сил. Например, Чертков, который украинские войска освободили первым, обороняли тисяча польских солдат. Тут нужно сказать, что у Польши были тогда конфликты с сопредельными странами — с Чехословакией, Германией, с большевистской Россией в Белоруссии, с Литвой. Поэтому правительство в Варшаве было заинтересовано в переброске войск с Восточной Галичины в другие зоны напряженности. Этими причинами объясняется то, что в начале июня против УГА оставили относительно небольшой контингент.

— Украинское контрнаступление было успешным?

- Первые три недели — да. Удалось освободить Чертков, Бучач, Бережаны, Тернополь, Броды, многие другие населенные пункты. Их жители вливались в ряды Галицкой армии, так что к 28 июня, когда руководство УГА было вынуждено отдать приказ о прекращении наступления и переходе к обороне, украинских войск была около 100 тысяч человек! К сожалению, материальных ресурсов для продолжения наступательных действий не хватило: войско испытывало острейшую нехватку боеприпасов и всяческого снаряжения. Украинская Народная Республика оказать существенную помощь не могла: ее армии приходилось сражаться с превосходящими силами большевистской России, а затем и с белогвардейцами.

Пока УГА наступала, польское руководство, оценив масштабы поражения своих войск, начало стягивать в Галичину дополнительные силы, готовить контрудар.

— На Парижской мирной конференции было принято решение о будущем Восточной Галичины?

— Да, 25 июня Высший совет государств Антанты на Парижской мирной конференции постановил, чтобы Польша временно оккупировала Восточную Галичину. При этом правительство в Варшаве получило право использовать против УГА армию генерала Галлера. Кроме того, в Галичину была переброшена подчинявшаяся Высшему командованию стран Антанты польская дивизия генерала Люциана Желиговского, сформированная в конце 1918 года… на Кубани, которую тогда контролировали белогвардейцы Деникина. Дивизию Желиговского переправили в Одессу, а оттуда — в Польшу. Против УГА также направили дивизии армии Великой Польши — западных польских земель, входивших в состав Германской империи. Государства Антанты приняли решение вернуть земли Великой Польши возрожденному польскому государству, так что войска западных поляков Варшава смогла направить против УГА.

Контрудар польских сил начался 28 июня. Украинцы упорно сражались, но силы были не равными. Самое главное — у Галицкой армии было слишком мало боеприпасов. Она постепенно отступала к Збручу. В ночь с 16 на 17 июля организованно переправилась через эту реку — за границу бывшей Австро-Венгерской империи. УГА присоединилась к армии УНР, сражавшейся с большевиками и белогвардейцами.

Герои Галицкой армии зажгли у молодого поколения украинцев стремление добиться независимости родного края от польских оккупантов. В 1920-е была создана подпольная Украинская военная организация, а затем — Организация украинских националистов. В годы Второй мировой войны ОУН возглавила народную борьбу за свободу Украины.

И еще одно. Генерала Александра Грекова, который командовал войсками Галицкой армии во время «Чортківської офензиви», агенты НКВД схватили в Вене 1948 году. Тогда генералу было 73 года. Ему присудили 25 лет лишения свободы. Он выжил в лагере. Грекова освободили в 1956 году. Он вернулся в Вену.

В 1948 году генерала Грекова арестовали в Вене сотрудники НКВД

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как провозглашали ЗУНР и благодаря сотнику Витовскому власть над Галичиной уплыла из рук Польши, а также почему в 1918 году не удалось присоединить Крым к Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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