Человек, заразившийся корью, опасен для окружающих за день-два до появления сыпи

Здоровье и медицина

Поберегись!

Ситуация с заболеваемостью корью приняла угрожающие масштабы. С начала года заболело более 54 тысяч человек. Если раньше Минздрав Украины настойчиво призывал прививать детей и определенные группы взрослых, которые больше других рискуют заразиться, то сегодня рекомендует вакцинацию всем взрослым. Чиновники объявили, что вакцина в коммунальных учреждениях предоставляется бесплатно.

Но возникает много вопросов. Некоторые врачи считают, что третье введение вакцины (первый раз малыша прививают в 12 месяцев, второй раз — в шесть лет) нецелесообразно. Противники этой точки зрения парируют: по количеству заболевших взрослые сравнялись с детьми. Например, только в Киеве за последнюю неделю к врачам обратились 47 взрослых и 40 детей. Но не будет ли организм человека «бунтовать» против дополнительного введения вакцины? Особенно если пациент не помнит, когда его прививали, а в карточке нет никаких записей. К тому же у многих людей иммунитет до сих пор хранит «память» о встрече с вирусом кори и умеет его распознавать, давая отпор. Может, нужно, как рекомендуют опытные инфекционисты, предварительно сдать анализ на защитные антитела?

— Я тоже советую сдать анализ (количественный) на антитела (иммуноглобулины G к вирусу кори) перед тем, как делать прививку, — рассказывает инфекционист кабинета инфекционных заболеваний Центральной поликлиники военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Елена Горобец. — Харьковский иммунолог профессор Андрей Волянский, известный взвешенным подходом к вакцинации, утверждает, что желательно предварительно узнать свой иммунный статус. У каждого человека по-разному вырабатываются антитела, с возрастом их количество снижается. Только выяснив, что защитных антител недостаточно, можно планировать вакцинацию от кори.

— Некоторые врачи считают, что даже у тех, кто был вакцинирован, иммунитета через десять лет практически нет. Это так?

— Нет, ведь иммунный ответ у каждого разный, и каким он будет у взрослых, прогнозировать сложно: нужно проводить исследования напряженности иммунитета. Кстати, харьковские иммунологи этим уже занимаются, обследуя медработников. В Сумской области инфекционисты тоже проверяли иммунный статус медиков, чтобы выявить тех, кого нужно вакцинировать.

— Сейчас жара. Может, лучше отложить прививку?

— Считаю, что лучше привиться сейчас, когда относительно снизилась заболеваемость корью. Подъем обычно возникает осенью, зимой и весной. А летом, когда разобщились коллективы — школьники и студенты ушли на каникулы, — инфекция менее активна.

— Почему взрослые тяжелее переносят детские инфекции?

— Возможно, это связано с сопутствующей патологией. Тяжелее болеют люди, которые имеют хронические заболевания: сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет, хронические обструктивные заболевания легких и другие. Конечно, имеет значение общее состояние организма. У взрослых больше риск развития осложнений.

— Больной корью становится заразным еще за день-два до начала высыпания. Но часто люди первые симптомы кори принимают за ОРВИ, идут к врачу, заражая окружающих в транспорте и поликлинике. Как этого избежать?

— Скажу больше: не только те, кто не подозревает, что болен корью, но и люди, у которых на фоне температуры появились высыпания, идут на прием в поликлинику или амбулаторию семейной медицины. Это катастрофичная, на мой взгляд, проблема быстрого распространения инфекции. Никто из здоровых людей не может предположить, какая опасность находится рядом в троллейбусе или в вагоне метро. Поэтому, если появились симптомы простуды на фоне высокой температуры (боль в горле, кашель, ломота в суставах), а тем более сыпь, лучше, чтобы врач пришел к вам домой. Не идите на работу, не посещайте людные места, не пользуйтесь общественным транспортом.

— Что главное выясняет врач, когда пациент обращается?

— Сразу скажу, что пациент с корью должен быть изолирован, чтобы не заражать других людей. Для этого надо своевременно поставить диагноз. У инфекционистов диагноз до 80 процентов составляет анамнез: как, когда заболел, в какой последовательности появлялись симптомы. Важно уточнять, с кем контактировал заболевший. Но во многих случаях пациенты, которые заболели корью, не могут указать, от кого могли заразиться. Тем более что возбудитель очень летучий, к нему высокая восприимчивость: девять из десяти человек, не болевших корью и не имеющих иммунитета, при встрече с вирусом заразятся. Если заболевание случилось в коллективе, то источник заражения ясен и есть настороженность к инфекции. А когда единичный случай, установить диагноз вовремя часто не удается. Повышение температуры расценивается как ОРВИ, появление сыпи — как аллергическая реакция.

— Какие самые частые осложнения кори?

— Наиболее часто встречается коревая пневмония. Но в последнее время больше видим поражения печени и поджелудочной железы — реактивных гепатитов, панкреатитов на фоне кори. Бывают кератиты — поражения роговицы глаза. Чтобы уменьшить риск их развития, назначаем пациентам витамин А. Также в редких случаях вирус кори может поразить головной мозг.

— От чего это зависит?

— От индивидуальной сопротивляемости организма: возможностей иммунной системы и сопутствующих проблем со здоровьем. В принципе, наша центральная нервная система, как жизненно важная, хорошо защищена. И если уж головной мозг поражается, значит, организм не справляется со своей функцией по его защите.

— Как долго больной корью остается заразным?

— Как правило, за день-два до появления высыпаний и в течение пяти от их начала. Если возникает осложнение по типу пневмонии, то выделение вируса затягивается до десяти дней. Хотя лечение кори симптоматическое, больного обязательно должен наблюдать врач. Коревым больным, особенно имеющим сопутствующую хроническую патологию, я рекомендую не отказываться от госпитализации. Иногда симптомы развиваются достаточно стремительно, и лучше в этот период быть под контролем доктора, а не ожидать, пока приедет «скорая» и довезет до больницы, врач осмотрит в приемном отделении, сделает нужные назначения и отправит в палату.

Симптомы кори

Повышение температуры, часто до 38 градусов и более.

Першение в горле.

Сухой кашель.

Насморк.

Покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь.

Мелкие белые пятна на слизистой щек.

Появление сыпи на теле в виде мелких пятен и узелков.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине действует запрет на посещение детсада невакцинированному ребенку.



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