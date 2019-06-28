Здоровье и медицина

Болезнями сердца страдают те, кто ест мало овощей и фруктов: самые полезные для сердца плоды

Примерно каждый седьмой случай смерти от болезней сердца связан с дефицитом фруктов в рационе, а каждый двенадцатый — с недостаточным употреблением овощей. Об этом заявили специалисты из Американского общества питания. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес, и называли продукты, способствующие похудению.

Поскольку женщины охотнее употребляют растительную пищу, чем мужчины, то и проблем с сердечно-сосудистой системой у них возникает меньше. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют налегать на свежие овощи и фрукты всем. Также важно не забывать и о зелени.

Американские специалисты считают, что в день необходимо съедать 300 граммов фруктов и 400 граммов овощей, включая бобовые. Поменять свои вкусовые привычки будет несложно, если помнить о том, что фрукты и овощи способны предотвратить раннюю смерть, убеждены эксперты.

Наиболее полезны для сердца цитрусовые, киви, земляника, брокколи, цветная капуста, перец, бананы, абрикосы и персики, картофель, гранат, хурма, помидоры, тыква, лук, чеснок. Вообще, хороши любые зеленые, красные и желтые овощи.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали новые правила питания от британских диетологов, которым, как они утверждают, должна следовать каждая заботящаяся о своем здоровье женщина.

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