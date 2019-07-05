Решающую роль в Полтавской битве сыграли оставшиеся верными Петру І украинские казацкие полки

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 4—10 ИЮЛЯ

Ровно 310 лет назад под Полтавой состоялось крупнейшее сражение Северной войны между российскими войсками и шведской армией Карла XII

4 июля 1969 г. Джон Леннон объявил о создании новой рок-группы The Plastic Ono Band.

5 июля 1999 г. Куба предъявила США иск на сумму 181 миллиард долларов за ущерб, причиненный 40-летней экономической блокадой.

6 июля 1854 г. В Джексоне (Мичиган) противники рабства создали Республиканскую партию США.

7 июля 1989 г. На совещании в Бухаресте советский лидер Михаил Горбачев заявил о праве социалистических стран на собственный путь развития.

9 июля 1877 г. В Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

10 июля 1984 г. На пресс-конференции в Милане советский режиссер Андрей Тарковский заявил, что остается на Западе.



В конце ХVII — начале ХVIII веков шведская армия считалась одной из лучших в Европе. В ходе Северной войны (длилась с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией североевропейских государств за обладание прибалтийскими землями) она под командованием молодого короля Карла XII одерживала одну победу за другой. После того как в битве при Нарве 19 ноября 1700 года русское войско, почти втрое превосходившее шведское, было обращено в бегство, Карл перестал считать русского царя Петра I достойным противником.

В 1708 году шведский король с 45-тысячной армией вступил на территорию России. Тогда же украинский гетман Иван Мазепа подписал с ним союз. После ряда неудач России в Северной войне и военного совета в Жолкиеве в марте 1707 года, на котором Петр высказался за упразднение автономии украинских земель, гетман задумал порвать отношения с царем. Швеция, по его мнению, была хорошим союзником, поскольку не имела с Украиной общих границ, а значит, не могла претендовать на часть территории взамен предоставляемой помощи. Мазепа решил воспользоваться благоприятным моментом и освободить Украину из-под московского гнета.

Но на этот раз удача отвернулась от талантливого шведского полководца, а заодно и от украинского гетмана. Из-за ряда трагических ошибок и просчетов шведская армия во время генеральной битвы под Полтавой 8 июля 1709 года потерпела поражение. Карлу ХII и Мазепе пришлось спасаться бегством на территорию Османской империи.

«Загадку «генеральной баталии» помогают раскрыть документальные и литературные источники, в частности «История Малой России» Бантиш-Каменского, «История Малороссии» Маркевича, «История Русов или Малой России» (предполагаемый автор — архиепископ Белорусский Георгий Конисский), работы старшинско-казацкого летописца Григория Грабянки, — пишет доктор исторических наук Семен Цвилюк. — Оказывается, украинские казацкие полки, оставшиеся верными российскому царю, под командованием опытного полководца Семена Палия сыграли решающую роль в Полтавской битве. Полковники Павел Полуботок, Иван Скоропадский, Данило Апостол, другие казацкие вожаки — вот кто «виноват» в том, что «непобедимые господа шведы (как отмечается в «Журнале Петра Великого») скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута».

«Сражение сие, — сказано в „Истории Русов“, — начали шведы на самом рассвете и конницею своею напали на регулярную конницу российскую и прогнали за ее шанцы. Но начальник казацкий Палий с казаками своими, напав тогда на шведов в тыл и на фланги их фронтов и прорвавшись в интервалы, сделал великое им поражение копьями и из ружьев, от чего они, смешавшись, побежали к своим шанцам и потеряли генерала своего Шлиппенбаха, взятого в плен. Казаки, преследуя шведов до их шанцев, провели позади себя сильную колонну пехоты российской под командою генерала Меншикова… Шведы, не имея артиллерии и претерпев от россиян великий урон, показали во фронте своем многие интервалы или пустоту, а Палий, сие приметя, тотчас ворвался в них казаками и произвел всеобщее замешательство в неприятеле… Смешанные казаками, обратились шведы в бег».

Потери русской армии под Полтавой составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Шведы потеряли 9234 человека убитыми и 18 794 пленными. В плену оказался цвет шведского генералитета и сопровождавший Карла в походе премьер-министр граф Пипер. Победителям достались 28 пушек, 127 знамен и штандартов и королевская казна. Но Петр не назвал казаков героями. Вот как описывается это в «Истории Русов»: «Победа над шведами торжествована была молебствиями и пированием, на которое приглашены были и все пленные генералы шведские. Им возвращены шпаги и оказаны отличныя милости царя… Затем начались многия пожалования и производства своим генералам и офицерам, а рядовым произведено жалованье не в счет обыкновеннаго. Одни малороссияне и их войска остались при сем без награждения и благодарности…»

Петр I решил окончательно, по его словам, «прибрать Украину к рукам». Обращаясь с гневным письмом по этому поводу к Петру, наказной гетман Павел Полуботок писал: «За те всі ми замість вдячності здобули тільки зневагу і поневірку, потрапили в останню неволю, платимо дань ганебну і незносну, змушені копати вали і канали, сушити болота непроходимі, гноючи їх трупами наших покійників, що цілими тисячами гинули від утоми, голоду і нездорового повітря; і всі ті біди і кривди наші тепер ще збільшилися під теперішніми порядками; начальствують над нами чиновники московські, не знають прав і звичаїв наших і майже безграмотні — знають тільки, що їм все над нами чинити можна».

После Полтавской битвы, по словам шведского историка Петера Энглунда, «шведы покинули подмостки мировой истории и заняли места в зрительном зале». Будучи вынуждена отказаться от экспансионистской политики и притязаний на роль великой державы, Швеция с 1809 года вообще никогда ни с кем не воевала и стала уютной безопасной страной с высоким уровнем жизни. А Россия превратилась в военно-бюрократическую империю и за три столетия не пропустила ни одной более или менее значительной войны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как 400 лет назад украинские казаки заставили Московское царство просить о мире.



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