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Отеки под глазами возникают у тех, кто поздно ложится спать и плотно ужинает
У многих, вероятно, бывало, что утром после позднего ужина или плохого сна под глазами появились отеки. Но если они возникают часто, надо насторожиться, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний.
При проблемах с почками отеки по утрам появляются регулярно, также на коже остаются следы от постельного белья. Могут быть и другие симптомы: частые позывы в туалет или, наоборот, изменение цвета мочи, повышение давления.
Если есть болезни печени, возможны не только мешки под глазами, но и отеки кистей рук. Человека беспокоят тошнота, ощущение горечи во рту, боль в правом подреберье. При серьезных почечных проблемах изменяется цвет мочи и кала.
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Сердечно-сосудистые патологии дают о себе знать односторонними отеками лица. Также отекает нижняя часть ног. Могут беспокоить бледность кожных покровов, тахикардия, одышка, головокружение.
Если глаза не только отекают, но и краснеют, болят, к тому же заложен нос, это может быть аллергия. Рекомендуется принять антигистаминный препарат. Покраснение и отечность возникают при блефарите, конъюнктивите и других заболеваниях глаз.
Грыжа в шейном отделе позвоночника также может сопровождаться отеками глаз. При этом есть и другие симптомы: головные боли, скованность и дискомфорт в шее.
Бессонница. У людей, которые постоянно недосыпают, появляются отеки и темные круги под глазами.
Кстати, отеки век у женщин нередко возникают в конце менструального цикла — из-за избытка гормона эстрогена. А после 40 лет отечность беспокоит практически всех представительниц прекрасного пола. Подвержены таким неприятностям и беременные.
Как убрать отеки
- Приложить холод. Можно использовать кубики льда или холодные примочки из отваров мяты, ромашки. Прикладывать холод к векам можно на одну-две минуты.
- Нарезанный кружочками свежий огурец положить на веки на десять минут. Овощ лучше взять из холодильника.
- Пакетики черного и зеленого чая рекомендуется прикладывать теплыми на пять — семь минут.
- Кашица сырого картофеля, завернутая в марлю, поможет не только убрать отеки, но и темные круги под глазами.
- Можно использовать патчи (мешочки с полезными веществами) для глаз. Они увлажняют кожу, разглаживают морщинки, убирают отеки и синяки.
Причины отечности век
- Длительная работа за компьютером.
- Чтение, шитье в позднее время.
- Привычка спать без подушки.
- Повышенная температура и духота в спальне. Помещение важно проветривать, температура воздуха должна быть не более 20 градусов.
- Избыток косметики. Причем речь идет не только о тенях для глаз. Отечность может спровоцировать крем для век, который нанесли в избытке, либо содержащий аллергенные вещества.
- Алкогольные напитки и избыток жидкости во второй половине дня.
- Переедание, особенно вечером.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что глазные капли от аллергии нельзя применять длительно: они могут вызвать глаукому.
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