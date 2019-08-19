25.05 / 25.30 27.70 / 28.20
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Отеки под глазами возникают у тех, кто поздно ложится спать и плотно ужинает

7:51 20 августа 2019 54
отечность глаз
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

У многих, вероятно, бывало, что утром после позднего ужина или плохого сна под глазами появились отеки. Но если они возникают часто, надо насторожиться, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний.

При проблемах с почками отеки по утрам появляются регулярно, также на коже остаются следы от постельного белья. Могут быть и другие симптомы: частые позывы в туалет или, наоборот, изменение цвета мочи, повышение давления.

Если есть болезни печени, возможны не только мешки под глазами, но и отеки кистей рук. Человека беспокоят тошнота, ощущение горечи во рту, боль в правом подреберье. При серьезных почечных проблемах изменяется цвет мочи и кала.

Читайте также: Как действовать, если в глаз попала мошка, ядохимикат или раствор для побелки: отвечает врач

Сердечно-сосудистые патологии дают о себе знать односторонними отеками лица. Также отекает нижняя часть ног. Могут беспокоить бледность кожных покровов, тахикардия, одышка, головокружение.

Если глаза не только отекают, но и краснеют, болят, к тому же заложен нос, это может быть аллергия. Рекомендуется принять антигистаминный препарат. Покраснение и отечность возникают при блефарите, конъюнктивите и других заболеваниях глаз.

Грыжа в шейном отделе позвоночника также может сопровождаться отеками глаз. При этом есть и другие симптомы: головные боли, скованность и дискомфорт в шее.

Бессонница. У людей, которые постоянно недосыпают, появляются отеки и темные круги под глазами.

Кстати, отеки век у женщин нередко возникают в конце менструального цикла — из-за избытка гормона эстрогена. А после 40 лет отечность беспокоит практически всех представительниц прекрасного пола. Подвержены таким неприятностям и беременные.

Как убрать отеки

  • Приложить холод. Можно использовать кубики льда или холодные примочки из отваров мяты, ромашки. Прикладывать холод к векам можно на одну-две минуты.
  • Нарезанный кружочками свежий огурец положить на веки на десять минут. Овощ лучше взять из холодильника.
  • Пакетики черного и зеленого чая рекомендуется прикладывать теплыми на пять — семь минут.
  • Кашица сырого картофеля, завернутая в марлю, поможет не только убрать отеки, но и темные круги под глазами.
  • Можно использовать патчи (мешочки с полезными веществами) для глаз. Они увлажняют кожу, разглаживают морщинки, убирают отеки и синяки.

Причины отечности век

  • Длительная работа за компьютером.
  • Чтение, шитье в позднее время.
  • Привычка спать без подушки.
  • Повышенная температура и духота в спальне. Помещение важно проветривать, температура воздуха должна быть не более 20 градусов.
  • Избыток косметики. Причем речь идет не только о тенях для глаз. Отечность может спровоцировать крем для век, который нанесли в избытке, либо содержащий аллергенные вещества.
  • Алкогольные напитки и избыток жидкости во второй половине дня.
  • Переедание, особенно вечером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что глазные капли от аллергии нельзя применять длительно: они могут вызвать глаукому.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер