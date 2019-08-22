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Хватит ли вам стажа для получения пенсии? В каких случаях работа не засчитывается в страховой стаж

«ФАКТЫ» уже рассказали, насколько сейчас важен страховой стаж для назначения пенсии. И как — после пенсионной реформы — при его нехватке человек может остаться вообще без пенсионных выплат. Тем не менее наши сограждане до сих пор достаточно легкомысленно относятся к своему финансовому будущему и начинают беспокоиться о пенсии только за пару лет до выхода на заслуженный отдых. Поэтому мы с помощью заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко решили помочь нашим читателям разобраться, хватит ли им стажа для получения пенсии.

«На сумму, которая выше определенного уровня, страховые взносы не начисляются»

— Ирина Васильевна, прошлая статья была частично посвящена тому, как стаж влияет на саму возможность назначения пенсии в 60 лет. В частности, в ней говорилось о том, что если у человека к моменту достижения 60 лет не хватит стажа, то он выйдет на пенсию на три, а то и на пять лет позже.

— Именно так. Продолжительность страхового стажа фактически определяет пенсионный возраст.

— Тогда нам нужно поговорить о том, какие конкретно периоды включаются в страховой стаж.

— Поскольку переход на страховые принципы назначения пенсии произошел в 2004 году, мы можем условно поделить стаж на два периода: до 2004 года и после него.

Со стажем, приобретенным до 2004 года, все достаточно просто: в «страховой стаж» входят все периоды, которые засчитывались в «трудовой стаж».

— Какие документы подтверждают стаж до 2004 года?

— Те же, что и раньше: трудовая книжка, диплом, военный билет.

— Ах вот почему нужно предъявлять трудовую книжку при назначении пенсии!

— Именно так. Таким образом, если она есть, то за период до 2004 года особо волноваться не стоит.

А вот с 2004 года в страховой стаж включаются исключительно месяцы, когда человек (либо организация, где он работал) уплатил взносы на пенсионное страхование — единый социальный взнос (ЕСВ). Если такой взнос не был уплачен за какой-то из месяцев, то этот месяц в страховой стаж не входит.

Более того, месяц работы полностью засчитывается в страховой стаж в том случае, если взнос за него был не меньше минимального.

— Минимального? Есть какой-то специальный размер взноса?

— Да. Это размер единого социального взноса с минимальной зарплаты. В настоящее время он составляет 22 процента. Минимальная зарплата в 2019 году — 4173 гривни.

Таким образом, для того чтобы человеку засчитали в стаж полный месяц в 2019 году, работодатель должен заплатить не менее 22 процентов от 4173 гривен — не менее 918 гривен 6 копеек за месяц.

В другие годы эта сумма была иной. У нас менялся как размер минимальной зарплаты, так и размер ЕСВ. Так, в 2017 году минимальный размер взноса был 704 гривни, в 2018-м — 819 гривен 6 копеек. Более того, кроме минимального взноса, существует и максимальный.

— Это как?

— Дело в том, что ЕСВ взимается только с определенной части зарплаты, которая не выше максимального размера.

— Зачем было сделано такое ограничение?

— Это мировая практика — определять минимальную и максимальную суммы дохода для начисления страховых взносов. Отмечу, что максимальный размер зарплаты для начисления ЕСВ был введен еще 1 июля 1998 года и в то время составлял 1000 гривен. В дальнейшем он постепенно увеличивался — до 1 тысячи 600 гривен, потом до 2 тысяч 200 гривен и так далее.

С 2004 года, после введения Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», мы отказались от фиксированных цифр и привязали максимальный доход, на который начисляются страховые взносы, к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. С 2006 года этот доход составлял 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а с 2007 года — 15 таких прожиточных минимумов.

После старта предыдущей пенсионной реформы — с 1 октября 2011 года — он был увеличен до 17 размеров. С 1 января 2016 года вырос до 25 прожиточных минимумов для трудоспособных. А с 1 января 2018 года максимальный размер дохода для начисления ЕСВ увеличился до 15 минимальных зарплат. В настоящее время он составляет 62 тысячи 595 гривен.

— Как работает такое ограничение максимальным размером?

— На сумму, которая выше определенного уровня, страховые взносы не начисляются. И впоследствии, при назначении пенсий, принимаются во внимание суммы зарплаты в пределах этих ограничений. Например, человек в июле 2010 года получил 15 тысяч гривен. В то же время из-за ограничения социальные сборы уплатил только из 13 тысяч 320 гривен. Так вот, именно эти 13 тысяч 320 гривен и учитываются как заработок за июль 2010 года при расчете пенсии.

«Период пребывания в отпуске по беременности и родам включается в страховой стаж»

— Тогда поговорим об особых периодах, которые могут входить в стаж. Например, включается ли в него время учебы в вузе?

— Период обучения на дневном отделении в средних и высших учебных заведениях включается в страховой стаж только до 2004 года. А вот с 2004-го учеба во всех заведениях, в том числе в аспирантуре и докторантуре, принимается во внимание лишь в том случае, если за этот период учащийся либо студент работал и были уплачены страховые взносы.

— А декретный отпуск?

— Хочу напомнить, что так называемый декретный отпуск состоит из двух периодов: отпуск в связи с беременностью и родами и отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Что касается периодов до 2004 года, то все они включались в стаж в полном объеме. Более того, даже если женщина не работала, время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как период работы (фактически — больничный), все равно войдет в ее стаж до 2004 года.

— Что же произошло с 2004 года?

— Тут был ряд уточнений. Так, период пребывания в отпуске по уходу за ребенком засчитывался после 2005 года в полном объеме по данным государственного реестра застрахованных лиц, поскольку уплата взносов за это время производится из бюджета.

А вот срок пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами не включался в страховой стаж с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно. За этот период предприятия не платили за женщин взносы на пенсионное страхование, поскольку они не принадлежали к застрахованным лицам. Но с июля 2013 года внесены изменения в закон, и взносы за таких работниц начали платить. Поэтому период пребывания в отпуске по беременности и родам включается в страховой стаж.

В ходе пенсионной реформы спорный промежуток времени — с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года — также включили в страховой стаж, который определяет право женщины на пенсию. Кстати, то же сделали с периодом нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты для них страховых взносов за женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (что было сделано 1 января 2005 года).

— Засчитываются ли в стаж периоды прохождения срочной военной службы?

— Да. Как до 2004 года, так и после.

— А время военной службы по мобилизации?

— Тоже учитывается. Для этого предоставляются соответствующие справки.

— Если у человека к моменту достижения определенного возраста (60 лет или 63 года) не хватает стажа, можно с этим что-то сделать?

— Стаж можно «докупить» — закон разрешает заключить договор о добровольном участии. При этом человек должен заплатить за каждый месяц, когда он не был застрахован в период с 1 января 2004 года, взнос — не меньше двух минимальных размеров.

— То есть, для того чтобы «докупить» страховой стаж, нужно эту сумму удвоить за каждый месяц?

— Да. Если человек хочет «докупить» страховой стаж за предыдущие периоды, то в 2019 году он должен доплатить не менее 1836 гривен 12 копеек за каждый месяц.

Многие с нетерпением ждут, когда с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту будет назначаться независимо от возраста.

«Размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка»

— Хочу уточнить. Засчитывается ли в стаж период, когда человек был зарегистрирован как предприниматель?

— Тут имеет значение период, когда велась предпринимательская деятельность, и система налогообложения в этот период. Для определения права на пенсию в стаж включаются периоды ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения — на определенных условиях.

— Каких?

— С 1 января 1998 года по 30 июня 2000-го в страховой стаж фактически включается весь период предпринимательства. Этот факт подтверждается свидетельством о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности. С 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017-го то время, когда человек занимался бизнесом, входит в стаж только при условии уплаты им страховых взносов, независимо от их размеров.

— Ага! То есть требование, «чтобы пенсионный взнос был не ниже минимального», тут не работает.

— Именно в части исчисления страхового стажа при определении права на пенсию (например, может человек выйти на заслуженный отдых или нет) не работает. А вот при расчете самого размера пенсии еще как работает!

Из-за того, что некоторые предприниматели платили в свое время взносы в размере ниже минимального, их страховой стаж был определен пропорционально уплаченным суммам. Таким образом, за год работы получалось всего четыре-пять месяцев стажа, которые учитывались при расчете суммы пенсии.

То есть нужно учитывать, что некоторые периоды включаются в стаж только для определения права на пенсию. Но при этом для расчета самой суммы пенсии месяцы, за которые пенсионные взносы не были уплачены или уплачены в размере меньше минимального, либо не будут вообще учитывать, либо учтут пропорционально уплаченной сумме. Таким образом, при меньшем взносе в стаж войдут не все 30 дней месяца, а, например, 5 или 10.

— Поясните, что имеется в виду.

— Например, человек был зарегистрирован как частный предприниматель на упрощенной системе и в 2010—2015 году платил страховой взнос. Но только в размере 50 процентов от минимального. Все 60 месяцев этого периода будут учтены в его страховой стаж, когда будет решаться вопрос, есть ли у него необходимый стаж для того, чтобы выйти на пенсию. Но ведь потом будет рассчитан размер его пенсии. И для расчета каждый из месяцев этого периода будет принят не полностью, а пропорционально уплаченному взносу. И поскольку он платил только 50 процентов необходимого минимального взноса, то и каждый месяц будет засчитан лишь в половинном размере. Таким образом, вместо 60 месяцев периода для расчета пенсии у него будет только 30 месяцев страхового стажа. И это, конечно, повлияет на сумму выплат.

— Тогда нужно объяснить, как определяется размер выплат.

— Размер пенсии зависит от двух показателей: длительности страхового стажа человека и его среднего заработка. А точнее, сумма пенсии определяется как средний заработок человека, исчисленный в определенном порядке, скорректированный по количеству лет его страхового стажа. «Стоимость» одного года страхового стажа составляет 1 процент среднего заработка человека. Таким образом, размер пенсии для человека с 30-летним стажем составляет 30 процентов его среднего заработка.

— Но раньше каждый год стажа «стоил» 1,35 процента!

— Раньше у нас автоматической индексации пенсии и заработка не было. И показатель средней зарплаты по стране (который использовался для осовременивания пенсий) был ниже. Кроме того, был предусмотрен переходный период для снижения коэффициента стажа: октябрь — декабрь 2017 года.

Так, в 2017 году пенсию продолжали рассчитывать с учетом средней зарплаты за 2014—2016 годы (в размере 3 тысяч 764 гривен 40 копеек) и «стоимости» одного года стажа 1,35 процента среднего заработка человека.

В 2018 году для исчисления зарплаты для пенсии принимали во внимание среднюю зарплату за 2016-й и 2017-й (5 тысяч 377 гривен 90 копеек). Коэффициент одного года стажа составил уже 1 процент заработка.

А вот с 2019 года пенсия назначается с применением средней зарплаты за предыдущие три года и «стоимости» одного года страхового стажа в размере 1 процента заработка. То есть коэффициент заработка снижался, однако показатель средней зарплаты рос!

— А что это за показатель средней зарплаты и как он влияет на сумму пенсии?

— Об этом мы поговорим в следующем номере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что сокращен перечень документов для получения пенсии. В то же время стало известно, кому увеличат выплаты в 2020 году.

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