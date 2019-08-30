Чтобы больной боролся с раком, надо помочь ему преодолеть все этапы отчаяния

Здоровье и медицина

«Знаете, когда в отношении такой болезни, как рак, многое изменилось? — спрашивает меня известный психотерапевт Михаил Матяш. — В 1975 году. Тогда несколько американских политических деятелей признались в том, что больны раком. Эти публичные, успешные и богатые люди взяли на себя смелость во всеуслышание заявить: „Да, я болен и не боюсь говорить об этом!“ Заметьте, что возможностей лечить онкозаболевания тогда, 44 года назад, было гораздо меньше. И все же надежда на излечение оставалась. А вот важные психологические вопросы, касающиеся отношений врача и пациента, больного и его родных, врача и родственников заболевшего, по-прежнему требуют осмысления. Этой теме будет посвящена конференция по психоонкологии, которая пройдет в Киеве 20 и 21 октября нынешнего года. Ее организаторы — кафедра общей и медицинской психологии Национального медуниверситета имени А. А. Богомольца и Национальный институт рака Национальной академии медицинских наук Украины».

«Скрывать диагноз от пациента не стоит»

Как и о чем врач должен говорить с пациентом, узнавшим о своем диагнозе, с его родственниками? Почему врачи часто страдают синдромом эмоционального выгорания? Как пройти «пять этапов горя»? Об этом мы говорим с заведующим кафедрой общей и медицинской психологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктором медицинских наук, профессором Михаилом Матяшем:

— Расскажу о семье, с которой познакомился около 30 лет назад. В Киевской областной больнице лечился 16-летний мальчик с диагнозом острый лейкоз. Тяжелая химиотерапия, облысение, общение с детьми, которые находились в подавленном состоянии, — все это привело парнишку к тяжелой депрессии. Несмотря на то что рядом постоянно находилась мама, которая не давала сыну раскисать, у мальчика случился нервный срыв. И мне как психотерапевту пришлось выводить его из этого состояния. Все получилось. Ребенку стало лучше, но я заметил, что психологическое состояние изменилось у мамы. У нее возник посттравматический синдром. Я начал работать и с женщиной. Благодаря тесному общению в конце концов состояние нормализовалось у обоих. Это очень важно для борьбы с болезнью.

— А удалось ли вылечить парнишку от лейкоза?

— Да. Врачи добились стойкой ремиссии. С этой семьей я общаюсь и сейчас. Парень женился, у него двое детей, мама вернулась к работе. А вывод, который я сделал благодаря возникшей ситуации, таков: онкобольным обязательно нужна помощь психологов и психотерапевтов. Но специалистов надо учить правильно общаться с пациентом, с его семьей. Должна быть даже отдельная специализация — психоонколог. Скрывать диагноз от пациента не стоит. Но работать с заболевшим человеком надо системно, чтобы не допустить депрессии.

— Как это сделать?

— Считается, что человек, которому сообщили о трагическом событии или о тяжелой болезни, проходит «пять этапов горя» (такое понятие в 1960-е годы ввела известный американский психолог Элизабет Кюблер-Росс). Первый этап — отрицание, непринятие ситуации («не верю»), второй — злость («За что мне такое?», «Почему именно я?»). Третий этап — «сделка» (с врачом, семьей, Богом, с собой). Четвертый этап — депрессия. И пятый — принятие ситуации, примирение. Зная об этих этапах, грамотный врач должен на каждом применить особые методы, помогающие за короткое время пройти первые четыре. Пятый этап у каждого свой. Для одних это понимание, что рак — не приговор, что важно построить план борьбы с ним. Это оптимистический сценарий. Для других — принятие важных решений перед уходом из жизни, возможность понять, что жил не зря.

«Врачам грозит синдром эмоционального выгорания»

— С онкобольными людьми психологам общаться непросто. Долгое время считалось, что врачи этой профессии в лечении не помогут, значит, пациенту тратить время не стоит…

— Такое отношение действительно было, да и сейчас мы сталкиваемся с подобной ситуацией: мол, психология онкологии не нужна, главное — вовремя выявить заболевание и прооперировать больного. Такие подходы надо менять, и на конференции мы будем обсуждать эти вопросы. Ведь речь идет не только о пациентах. Синдром эмоционального выгорания грозит и врачам, в частности онкологам. Им надо уметь защищаться от выгорания.

— Но как?

— Постоянно общаться с коллегами, повышать свою квалификацию, информированность. Ведь в лечении онкозаболеваний появляются новые методы, врачи разных стран готовы обмениваться информацией. Это происходит на международных конференциях, в журналах появляются публикации, касающиеся достижений в области онкологии. Избежать выгорания помогают новые впечатления. Например, путешествия. Можно общаться с друзьями, восстановить связь с одноклассниками, однокурсниками. Важно любое общение — и с давно знакомыми людьми, и с новыми. А еще каждому врачу приятно отслеживать судьбу пациентов, которых удалось спасти, которым посчастливилось помочь.

— А выздоровевшим пациентам разве не хочется навсегда забыть о болезни?

— Бывает по-разному. Но в большинстве случаев выздоровевшие пациенты и члены их семей поддерживают отношения с врачом, обращаются к нему за советом. Если в обществе формируется недоверие к врачам, в частности в сфере онкологии, это неизбежно будет плохо сказываться на результатах лечения. Ведь у каждого пациента складывается внутренняя картина болезни. Одни готовы говорить об этом, другие — нет. Тем не менее и врач, и родственники больного должны понимать: любое удачное или неудачное слово может повлиять на восприятие болезни, на готовность сопротивляться раку или же сдаться. Вопрос, должен ли человек знать правду о своем диагнозе, и сегодня остается открытым. Но благодаря новым достижениям медицины мы все чаще говорим: пациент имеет право знать, что у него за заболевание, как его можно лечить и какой у него прогноз на будущее.

Ранее во вркмя прямой линии «ФАКТОВ» психотерапевт Михаил Матяш рассказал о том, как преодолеть депрессию, вызванную сильными переживаниями, потерей близкого человека.

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