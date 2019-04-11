Здоровье

Справиться с острым стрессом бывает легче, чем с хроническим: как себе помочь

В понятие «стресс» каждый вкладывает свой смысл. Одни трактуют его как постоянное эмоциональное напряжение, другие — как невозможность справиться с физическими и умственными перегрузками. Кто-то считает, что к стрессу приводит гиперответственность либо неумение разделить заботы на главные и второстепенные. Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, как избежать «выгорания на работе» и как избежать стресса из-за выборов.



— Какими бы ни были причины стресса, с физиологической точки зрения организм всегда реагирует на них одинаково: выделяет избыток гормона кортизола, из-за чего повышается уровень другого гормона — адреналина, что проявляется конкретными симптомами, — говорит руководитель сети клиник «Головная боль», невролог кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. — В результате возникают подавленность или перевозбуждение, раздражительность, быстрая утомляемость, бессонница, дисбаланс в работе органов и систем.

— И как же вернуть сбалансированность?

— Прежде всего найти причину стресса и устранить ее. Простой пример: если нам холодно, мы одеваемся теплее — и проблема решена. Так же надо поступать со стрессом. Если он острый — внезапное трагическое известие, скандал и разрыв отношений с близкими, — человек бурно на него реагирует, переживает. Но важно не зациклиться на этих событиях. Иначе они вызовут хронический стресс — постоянные навязчивые воспоминания, которые вновь и вновь приходится переживать. Исследования показали: на то, чтобы забыть что-либо, тратится значительно больше энергии, чем на запоминание.

— Получается, забыть стрессовую ситуацию труднее, чем запомнить?

— Именно. К тому же энергия, которой организму и так не хватает, тратится непродуктивно. Тогда надо прибегать к помощи специалистов — психологов, психотерапевтов, неврологов. Но оставаться в состоянии хронического стресса ни в коем случае нельзя. Иначе это приведет к серьезным нарушениям в работе нервной системы, к сбоям в гормональной системе, повлияет на иммунитет. Уже известно, что именно хронический стресс может вызывать аутоиммунные заболевания, которые сегодня практически не поддаются лечению. Из-за хронического стресса возникают скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма, тромбоз, повышение уровня сахара, различного рода воспаления, причина которых — ослабление иммунитета.



Как правильно реагировать на стресс? Какие симптомы говорят о хроническом нарушении в работе нервной системы? Безопасна ли жизнь без стрессов? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 апреля, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит невролог Татьяна Николаевна Майкова. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 апреля

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», если человек достаточно спит, у него снижается уровень гормонов голода и стресса. А вот заедать стрессы ни в коем случае нельзя — это чревато серьезными болезнями.

Также мы рассказывали, что надо делать, чтобы избежать хронической усталости.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter