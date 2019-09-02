Спортивная одежда, пропитанная полезными бактериями, устраняет запах пота и повышает иммунитет

Здоровье и медицина

Во время пробежки или занятий в тренажерном зале человек потеет, и никакие дезодоранты не устранят при этом запах пота полностью. Но специалисты разработали одежду, которая, как они утверждают, помогает решить проблему. Автор идеи Рози Бродхэд и микробиолог Крис Каллеварт из Гентского университета (Бельгия) использовали для создания спортивного белья пробиотики. Специалисты уверяют: полезные бактерии не погибнут, если стирать одежду при температуре 30 градусов Цельсия. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», спортивные тренировки защищают от морщин. Кроме того, чтобы кожа оставалась упругой, надо следить за уровнем шести гормонов в организме.

Новинка разработчиков представляет собой боди с длинными рукавами, максимально плотно облегающее тело. Создатели говорят, что тем, кто будет носить их белье, не понадобятся дезодоранты. Тем более что, по мнению многих ученых, антиперспиранты, которые действуют 24 часа, не так уж безопасны. Содержащиеся в них вещества блокируют потовые железы под мышками и таким образом лишают бактерии, вызывающие запах пота, питательных веществ. Некоторые ученые отмечают, что существует связь между использованием антиперспирантов и возникновением рака груди. По мнению специалистов, в составе антиперспирантов содержатся опасные вещества (например, алюминий), которые могут повреждать клетки. И если человек регулярно брызгает антиперспиранты под мышки, то могут пострадать молочные железы. Как известно, рак груди — одно из самых распространенных заболеваний среди женщин.

Разработчики белья с пробиотиками предполагают, что их новинка позволит также укрепить иммунную защиту кожи.

А пока создатели новинки еще будут получать сертификаты, люди, занимающиеся физкультурой и спортом, покупают другую современную спортивную одежду и обувь. Какими они должны быть?

В первую очередь комфортными, чтобы не натирали и не сковывали движений. Спортивное белье должно быть выполнено из современных так называемых дышащих материалов. Такие ткани хорошо впитывают влагу, быстро сохнут и не деформируются. В спортивной одежде обычно есть вставки-сеточки.

Женщинам обязательно нужно покупать специальный бюстгальтер для тренировок, который смягчает динамические нагрузки при прыжках, беге, а также предупреждает появление растяжек и обвисания кожи. Важно также правильно выбрать трусики для занятий. Предпочтение следует отдавать трикотажным классическим моделям (слип) или шортикам. А вот стринги не рекомендуются, так как они будут натирать.

Как выбрать обувь для занятий фитнесом

Кроссовки должны быть высокими. Во время занятий фитнесом приходится активно двигаться и прыгать, поэтому важно, чтобы обувь поддерживала щиколотку и не было риска получить травму. По той же причине нога не должна болтаться в обуви. Плохо, если кроссовки жмут и натирают ноги.

В обуви, которая немного весит, заниматься будет комфортнее. Как привило, вес кроссовок зависит от подошвы. Желательно, чтобы она была сделана из пены или резины. Подошва должна быть пружинистой и мягкой, а также рельефной, чтобы не скользила.

Важна воздухопроницаемость. Верх может быть синтетическим, но обязательно сетчатым или с перфорацией.

Желательно выбрать ортопедическую стельку.

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