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Здоровье и медицина

Злоупотребление сладостями повышает риск рака

7:33 2 сентября 2019 97
Злоупотребление сладостями повышает риск рака
Екатерина ДМИТРИЕВА, «ФАКТЫ»

Многие любят побаловать себя чем-то вкусненьким даже вечером, а затем жалуются на лишний вес. А у некоторых из-за избытка сладостей и другой вредной пищи, а также малоподвижного образа жизни развивается сахарный диабет второго типа. Это заболевание, по мнению ученых, один из факторов риска рака. Доказано также, что людям с избыточным весом угрожают более десяти видов онкозаболеваний. Группа биологов из Университета Техаса установила: если сократить сахар в рационе, можно защититься от рака и даже приостановить уже развивающееся онкозаболевание.

Когда уровень сахара в крови держится в определенных рамках, опухоли легких (плоскоклеточный рак) перестают прогрессировать, убедились специалисты в результате исследований.

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Мышей из одной группы держали на диете с низким содержанием сахара. Другим животным вдобавок давали препарат, который не позволял почкам поглощать сахар из крови. В обеих группах был положительный результат, но при сочетании диеты и медикаментов эффект был лучше.

Специалисты не рекомендуют вовсе отказываться от сахара. Но получать его лучше не из тортов и конфет, а из ягод, фруктов, сухофруктов. Однако даже полезными продуктами нельзя злоупотреблять. Если есть сахарный диабет, многие фрукты следует исключить из рациона, например, виноград и дыню.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему накапливается лишний вес и как похудеть.

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