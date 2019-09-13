«Со своим парнем иногда устраиваю спарринги»: 16-летняя украинка стала чемпионкой мира по каратэ

Спорт

Знай наших!

Более тысячи участников из тридцати одной страны слетелись на пятый чемпионат мира по каратэ, который проходил в столице Ирландии Дублине. И золотая медаль этого соревнования в категории до 59 килограммов досталась 16-летней спортсменке из Донецкой области Елизавете Татаренко. В борьбе за награду Лизе пришлось бороться не только с сильными соперницами, но и с огромным количеством преград, которые стояли на ее пути в Дублин. Так, например, Украинская ассоциация каратэ и сборная Украины по каратэ JKS, членом которой является Лиза, отказались спонсировать ее поездку. Спортсменке и ее тренеру пришлось обращаться в различные фонды, к народным депутатам. Усиленные тренировки, отработка ударов, нервы… Лиза занималась по шесть часов в день, готовясь к мировому первенству, и уже представляла себя чемпионкой. И вот накануне вылета ей и другим украинским спортсменам, направлявшимся в Ирландию на соревнование, сообщили: визу им не откроют. Но Лиза и тут не сдалась. Отправилась в Киев в ирландское консульство в Украине. Невероятными усилиями, подключив все возможные связи и даже попросив помощи у президента Украины, тренер Елизаветы сумел добиться пересмотра визового вопроса для своей подопечной. Но пока девушка ждала визу, самолет в Дублин улетел… Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 12-летней Дарье Лымарь из Киева, которая завоевала «золото» и «бронзу» на чемпионате мира по каратэ.

«Как-то в школе одним движением отбросила мальчика, который на меня напал»

— Это была такая нервотрепка! — рассказывает «ФАКТАМ» новоиспеченная чемпионка мира по каратэ Елизавета Татаренко. — Тренер ведь так долго готовил меня к мировому первенству, я целое лето занималась практически без выходных. В июле — физическая подготовка, в августе — тренировочный лагерь в Святогорске, где было до четырех тренировок в день. Было очень трудно и напряженно, но я держалась. Понимала, что цель того стоит: это чемпионат мира и нужно быть на высоте. И вдруг за день до вылета из Киева пришло письмо от консульства, что нашей группе, девятнадцати спортсменам, не дали визы. Они объяснили отказ так: мол, опасаются, что мы останемся в Ирландии. Хотя было очевидно, что едем на чемпионат. Мы были в шоке — столько сил, времени и денег потрачено зря!

Мой тренер поднял на ноги всех, даже написал письмо президенту Украины и каким-то чудом успел добиться пересмотра решения консульства. На следующий день мы поехали в Киев. Гуляли по городу, ожидая ответа. А потом знакомая тренер сообщила, что вроде бы все в порядке — визы есть. Радостные, мы поехали в консульство, а там сотрудники ничего о нас знать не знали. Пришлось ждать на пороге до семи часов вечера. И только перед самым закрытием, когда мы уже потеряли надежду, нам наконец-то открыли визы.

Но в это время самолет улетел без нас. К счастью, тренер нашел новые билеты и мы улетели на следующий день. Это стоило нам больших нервов и денег. Ведь пришлось втридорога покупать авиабилеты прямо перед вылетом. К тому же платить 3000 гривен штрафа за «сгоревший» обратный билет и лететь с пересадкой через Турцию. Но наконец мы приземлились в Дублине.

Мы провели в Ирландии три дня. Дублин оказался очень уютным городом. Впечатлил огромный завод пива — нам сказали, что это первый пивной завод в мире. Сам чемпионат мира меня потряс. В первую очередь — безукоризненной организацией. Все происходило четко по регламенту, без задержек, совсем не так, как на других соревнованиях.

Участники были, конечно, очень сильными, побеждать их оказалось непросто. Особенно девочку из Великобритании, которая стала моим противником в финале. Она быстрая, с великолепной реакцией и продуманной тактикой. Каратистка, которая не просто машет руками и ногами, а думает головой. Кроме того, у нее был фирменный удар, против которого до меня никто не мог выстоять. Но я перед боем смотрела видео с ее спаррингами и ждала этот удар. Не просто ждала, а предугадывала момент, когда он будет нанесен, и отражала его с опережением. Удалось победить.

Судьи были компетентными и честными, а зрители и тренеры других участников тепло принимали не только своих, а всех, кто хорошо себя показал. Например, после моей победы ко мне подходили тренеры побежденных участников, поздравляли, пожимали руку. Было очень приятно.

— Вы предчувствовали свою победу?

— Старалась настраиваться на нее, хотя, если честно, когда мы с харьковскими девочками выиграли «ката» (это командный зачет), я просто не могла поверить, что у меня есть золотая медаль. Конечно, сразу связалась с тренером, — к сожалению, Игорь Владимирович не смог поехать с нами в Ирландию. «Эта медаль еще ничего не значит, — остудил нас он. — У вас завтра еще личные бои. Не расслабляться! Выкладываться по полной».

Подумала тогда: да, это мой тренер, узнаю его манеру. Хотя и рад, но не покажет вида. Но, когда я выиграла финал в индивидуальном поединке «кумитэ» и стала чемпионкой мира, обычно такой спокойный Игорь Владимирович не смог сдержать эмоций. Мне потом рассказывала мама, что, узнав о моей победе, он позвонил им и кричал в трубку: «Танцуйте! Танцуйте!» Причем нельзя было понять, плачет он или смеется. Родители, конечно, тоже не ожидали такого результата. Спасибо тренеру. Это больше его победа, чем моя. Когда вернулись в Украину, пошли с тренерами в кафе, заказали пиццу, суши, тортик. Было очень душевно.

«Узнав о победе, тренер позвонил моим родителям и закричал в трубку: «Танцуйте!», — говорит Елизавета

— Расскажите, как случилось, что вы, девочка, восемь лет назад вдруг решили заняться каратэ?

— Ох, вот не люблю эти стереотипы, когда каратэ считают неженским видом спорта. На самом деле в детстве я пробовала заниматься бальными и народными танцами, акробатикой. Для здоровья это было полезно, но не увлекало вообще. А когда мне было восемь, я увидела объявление о наборе в группу каратэ. Как же мне захотелось пойти! Стала уговаривать родителей, но мама не соглашалась, говорила, что мне это не нужно, потому что я девочка. Было обидно. А папа неожиданно поддержал. И только позже я узнала, что он раньше… тоже занимался каратэ. Просто никогда об этом не говорил. Вот такая удивительная наследственность.

— Как окружающие относятся к тому, что вы каратистка?

— Одноклассники — хорошо, они к этому давно привыкли. Чужие, когда узнают, бывает, начинают в шутку пугаться и спрашивать: «А ты нас не ударишь?» Я не применяю силу и приемы без крайней нужды. Всегда пытаюсь договориться.

— А что, бывала и крайняя нужда?

— Однажды в школе какой-то мальчик стал на меня набрасываться. Почему — не знаю, может, у него был переходный возраст. Я легко, одним движением отбросила его от себя. Сказать, что он поразился, — ничего не сказать. Ему не понравилось…

«Всегда есть куда стремиться. Хочу, например, выиграть… чемпионат Украины»

— Как же парням за вами ухаживать, если вы, чуть что, можете их запросто уложить одним приемом?

— Мне проще, — смеется Лиза. — Мой парень тоже каратист. Поэтому ему не надо ничего объяснять или доказывать. Иногда мы с ним даже спарринги устраиваем.

— Вы стали чемпионкой мира. Какие планы на будущее? Есть куда стремиться?

— Всегда есть куда стремиться. Спорт бросать точно не буду. Хочу, например, выиграть чемпионат Украины. Представляете, я стала чемпионкой мира, а чемпионкой Украины — еще нет. Когда закончу спортивную карьеру, буду тренером, как Игорь Владимирович.

— Я помню, какой Лиза пришла на первую тренировку, — говорит тренер чемпионки, руководитель спортивного клуба Tetsu ryu Игорь Шалаумов. — Она была тихая, скромная, очень пластичная и гибкая. Все хватала на лету. У нас в секции тогда было 80 процентов мальчишек и 20 процентов девочек. Из тех девчонок, что пришли вместе с Лизой, на сегодняшний день осталась она одна. Остальные не выдержали нагрузки и морального прессинга со стороны общества — у нас в менталитете заложено, что девочка не может заниматься каратэ. Лизе тоже пришлось преодолевать это давление, в том числе со стороны родителей. Ее мама хотела, чтобы дочь занималась танцами, но та ни в какую. Лизу не раз пытались убедить, что это неженский вид спорта, что тут могут сильно ударить.

— А разве нет?

— Я слежу за всем тренировочным процессом и учу детей такой технике, при которой они полностью контролировали бы точность и силу удара и не ломали нос своему оппоненту. Большинство травм моих учеников получены не у нас, а на футбольных тренировках в свободное время. Тот ногу подвернул, тот упал.

На наших тренировках травм, в принципе, нет. Ведь нет цели избить противника, покалечить, сделать больно. Нужно показывать тактическое, техническое и скоростное превосходство. Если мы будем драться изо всей силы на тренировках, до соревнований не доживем, будем только травмы залечивать. На соревнованиях все, конечно, гораздо жестче. Там доля травматизма есть, но ведь и едут туда ребята подготовленные, которые умеют отражать удары и быстро на них реагировать.

— Что Лизе давалось тяжелее всего?

— Поначалу у нее были проблемы со скоростью, с чувством дистанции. Но Лиза очень упорная и целеустремленная. Когда что-то не получалось, она не опускала руки, а тренировалась еще больше. Приходила на тренировки и ездила на сборы даже с температурой. Я ее всегда хвалил и ставил в пример пацанам, которые филонили при небольшом насморке. Сила воли и целеустремленность у Лизы просто сумасшедшие. Поэтому уже в юном возрасте она начала выигрывать городские, потом областные соревнования. Она была многократной чемпионкой юниорских соревнований Украины, а в начале этого года ее взяли в сборную страны, и Лиза смогла принять участие в чемпионате мира.

«Разве можно выступать и побеждать просто за спасибо?»

— Как вы готовили свою подопечную к такому серьезному соревнованию?

— Долго и упорно. Занимались по пять-шесть часов каждый день, ездили на сборы, оттачивали технику.

— А учеба в школе?

— Лиза учится на «отлично», прекрасно разбирается в точных науках. Историю, правда, не любит, потому что там нужно учить много дат. Был у нее в школе сложный период, когда их класс перевели на вторую смену и Лиза не успевала на тренировки. Некоторые ребята тогда бросили спорт. А Лиза сумела договориться, чтобы ее в дни тренировок отпускали пораньше. Поскольку она хорошо училась, ей пошли навстречу. Бывало, она прямо со школы, не пообедав, бежала на тренировку.

— У Лизы какая-то специальная спортивная диета?

— Рацион должен включать овощи, фрукты, кисломолочные продукты, мясо и яйца. Поменьше тортиков, пирожков и кексиков. Перед чемпионатом нужно было очень четко контролировать ее вес, но с этим проблем не возникло. Лиза стройная, подтянутая, не склонна к полноте. И все время в тренировочном режиме, из которого она выпадала, только если не могла встать с кровати. Ее упорство, немножко таланта, хорошие тренерские руки — вот тот рецепт, который позволил Елизавете Татаренко стать чемпионкой мира. И, конечно, родительская поддержка — моральная и финансовая. Обмундирование, поездки стоят очень недешево. К сожалению, сейчас не так, как было раньше, когда спортсмену такого уровня все оплачивалось и он мог только тренироваться, выступать и ни о чем больше не думать. Сейчас мы сушим себе голову, где найти деньги. Просим спонсоров, обращаемся к народным депутатам.

— Неужели сборная Украины по каратэ не помогает?

— В прошлом году сборная оплатила нашим спортсменам билеты на чемпионат Европы. Только билеты, и все. За экипировку, проживание, питание они платили из своего кармана. В этом году сборная нам вообще не дала ни копейки.

Чтобы отправить Лизу на чемпионат мира, обращались в благотворительные организации, в облспортуправление. Собирали по крохам, просили дать кто сколько может. Стыдно, что спортсмены, представляющие Украину на международной арене, вынуждены попрошайничать. Если чемпионам еще и премий никаких не дадут за победу, будет вообще ужасно. Разве можно выступать и побеждать, не имея вообще никакого стимула, просто за спасибо? Неудивительно, что при таком отношении многие талантливые украинские спортсмены выступают под флагами других стран — их там поддерживают, платят. Я думаю, руководству нашей страны стоит задуматься о будущем спорта и пересмотреть свое отношение к украинским спортсменам.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 17-летней украинке Дарье Билодид, которая стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории, а затем возглавила список лучших спортсменок планеты.

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