Стиль жизни

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, шестилетний принц Джордж, очень популярен в своей школе Thomas's Battersea, которую он посещает уже третий год. Как сообщает издание Daily Mail, юный принц, занимающий третье место в очереди на британский престол, пригласил к себе в гости нескольких своих одноклассников. Кейт и Уильям в восторге от того, что их первенец настолько хорошо вписался в коллектив, и всеми силами стараются способствовать его социализации. Они хотят, чтобы у их детей было как можно более нормальное детство. Долгое время от Джорджа даже скрывали, что он — будущий король.



Друзья Джорджа уже навестили его в Кенсингтонском дворце, где проживает семья Кембриджей. Дети прекрасно поиграли вместе. Однако всем юным гостям и их родителям пришлось предварительно пройти строгую проверку служб безопасности.



«Игры во дворце — это несколько сложнее, чем обычный визит в гости… Джордж, как любой нормальный ребенок пригласил к себе друзей. Просто не каждый раз дети попадают после уроков в такое место, как Кенсингтонский дворец. Это замечательно для них (и для их родителей) — оказаться в таком красивом историческом месте и побегать тут… Но это требует более тщательного планирования, чем обычно, и все визитеры дворца проходят проверку», — сообщает источник.





При этом Кейт и Уильям предпочитают видеть друзей сына у себя в доме, чем самим водить его куда-то еще, поскольку так отсутствует риск, что его заметят папарацци.

Ранее инсайдер во дворце сообщал, что Джордж и его младшая сестра Шарлотте привыкли полагаться только друг на друга. Поскольку встречаться и играть с другими детьми, которые не являются членами королевской семьи, может быть «довольно сложно».

В то же время, за несколько дней до шестого дня рождения Джорджа, который семья праздновала на Карибах, Кейт и Уильям устроили досрочную веселую вечеринку, пригласив в Кенсингтонский дворец всех одноклассников мальчика. Она была оформлена в «футбольном» стиле. В саду специально для маленьких гостей был также установлен надувной замок-батут.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцесса Шарлотта выдала своим школьным друзьям семейный секрет.

Читайте также: Кейт Миддлтон высидела трехчасовое родительское собрание в школе принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Читайте также: Меган Маркл помогла своему племяннику заработать миллионы долларов на продаже марихуаны.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter