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- 19:03 74-летняя босая обладательница «Оскара» Хелен Миррен произвела фурор на Неделе моды в Париже
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74-летняя босая обладательница «Оскара» Хелен Миррен произвела фурор на Неделе моды в Париже
Завершилась традиционная Неделя парижской моды, в рамках которой были представлены весенне-летние коллекции 2020 года. Основные тенденции прет-а-порте теперь стали очевидны — свободные легкие платья (длина не имеет значения), блейзеры оверсайз, шарфы, сумки-«подушки». Сразу на нескольких показах проявился интерес дизайнеров к моде 70-х годов прошлого века.
Напомним, во время показа коллекции Chanel произошел курьезный случай с Джиджи Хадид. А вот 22-летняя звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Кайли Дженнер не смогла участвовать в Неделе парижской моды из-за срочной госпитализации.
На территории Парижского монетного двора прошел показ L’Oreal. Его организаторы в качестве манекенщиц пригласили известных женщин — американскую певицу кубинского происхождения Камилу Кабельо, участницу знаменитой группы Spice Girls Джери Хорнер, голливудских актрис Еву Лонгориа и Энди Макдауэлл и других. Фурор произвела 74-летняя британская актриса Хелен Миррен. Она выбежала к зрителям босиком. Красивое длинное платье эффектно развевалось на ветру. Как известно, обладательница премии «Оскар» является противницей пластических операций. Хелен уверена, что только естественность делает женщину красивой.
Дочь Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер, приняла участие в целом ряде парижских показов. Ведущие дизайнеры в мире выстраиваются в очередь к юной американке. Мисс Гербер доказала свой высочайший профессионализм, за что была признана лучшей моделью мира. Она стала главным украшением показа Isabel Marant. Коллекция была вдохновлена модой 70-х годов. В ее презентации также приняли участие Джиджи Хадид, Ева Герцигова, Елена Перминова, Джордан Данн, Ирина Шейк.
В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции нижнего белья всемирно известной марки Etam. Звездой подиума стала 36-летняя бразильская топ-модель Изабели Фонтана. Мать двоих сыновей выглядела великолепно.
Демонстрация коллекции проходила в лучших традициях показов Victoria’s Secret. Манекенщицы дефилировали под живое пение поп-звезд, например, американской певицы Cardi B. Шоу привлекло внимание многих знаменитостей. 52-летний актер Венсан Кассель пришел вместе со своей женой — 22-летней моделью Тиной Кунаки. Напомним, в апреле у них родилась дочь.
Одним из самых провокационных показов нынешней Недели моды в Париже критики назвали демонстрацию коллекции Thierry Mugler. Американская супермодель Белла Хадид, которой 9 октября исполняется 23 года, вышла на подиум в смелом наряде, состоящем из колготок, корсета и укороченного блейзера.
Единственной профессиональной моделью, принявшей участие в показе L’Oreal в Париже, была Даутцен Крус. 34-летняя голландка представила наряды нескольких знаменитых брендов — Balmain, Cédric Charlier, Etudes, Karl Lagerfeld, Olivier Theyskens и Rokh.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о главных тенденциях Недели моды прет-а-порте в Париже, на которой ведущие дизайнеры представили свои новые коллекции женской одежды осенне-зимнего сезона 2019—2020 годов.
Тем временем на Неделе моды в Нью-Йорке дебютировала в качестве модели 9-летняя девочка с ампутированными ногами.
Фото Getty Images
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