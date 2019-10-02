74-летняя босая обладательница «Оскара» Хелен Миррен произвела фурор на Неделе моды в Париже

Стиль жизни

Завершилась традиционная Неделя парижской моды, в рамках которой были представлены весенне-летние коллекции 2020 года. Основные тенденции прет-а-порте теперь стали очевидны — свободные легкие платья (длина не имеет значения), блейзеры оверсайз, шарфы, сумки-«подушки». Сразу на нескольких показах проявился интерес дизайнеров к моде 70-х годов прошлого века. Напомним, во время показа коллекции Chanel произошел курьезный случай с Джиджи Хадид. А вот 22-летняя звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Кайли Дженнер не смогла участвовать в Неделе парижской моды из-за срочной госпитализации.

На территории Парижского монетного двора прошел показ L’Oreal. Его организаторы в качестве манекенщиц пригласили известных женщин — американскую певицу кубинского происхождения Камилу Кабельо, участницу знаменитой группы Spice Girls Джери Хорнер, голливудских актрис Еву Лонгориа и Энди Макдауэлл и других. Фурор произвела 74-летняя британская актриса Хелен Миррен. Она выбежала к зрителям босиком. Красивое длинное платье эффектно развевалось на ветру. Как известно, обладательница премии «Оскар» является противницей пластических операций. Хелен уверена, что только естественность делает женщину красивой.

Хелен Миррен

Дочь Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер, приняла участие в целом ряде парижских показов. Ведущие дизайнеры в мире выстраиваются в очередь к юной американке. Мисс Гербер доказала свой высочайший профессионализм, за что была признана лучшей моделью мира. Она стала главным украшением показа Isabel Marant. Коллекция была вдохновлена модой 70-х годов. В ее презентации также приняли участие Джиджи Хадид, Ева Герцигова, Елена Перминова, Джордан Данн, Ирина Шейк.

Кайя Гербер

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции нижнего белья всемирно известной марки Etam. Звездой подиума стала 36-летняя бразильская топ-модель Изабели Фонтана. Мать двоих сыновей выглядела великолепно.

Изабели Фонтана

Демонстрация коллекции проходила в лучших традициях показов Victoria’s Secret. Манекенщицы дефилировали под живое пение поп-звезд, например, американской певицы Cardi B. Шоу привлекло внимание многих знаменитостей. 52-летний актер Венсан Кассель пришел вместе со своей женой — 22-летней моделью Тиной Кунаки. Напомним, в апреле у них родилась дочь.

Одним из самых провокационных показов нынешней Недели моды в Париже критики назвали демонстрацию коллекции Thierry Mugler. Американская супермодель Белла Хадид, которой 9 октября исполняется 23 года, вышла на подиум в смелом наряде, состоящем из колготок, корсета и укороченного блейзера.

Белла Хадид

Единственной профессиональной моделью, принявшей участие в показе L’Oreal в Париже, была Даутцен Крус. 34-летняя голландка представила наряды нескольких знаменитых брендов — Balmain, Cédric Charlier, Etudes, Karl Lagerfeld, Olivier Theyskens и Rokh.

Даутцен Крус

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о главных тенденциях Недели моды прет-а-порте в Париже, на которой ведущие дизайнеры представили свои новые коллекции женской одежды осенне-зимнего сезона 2019—2020 годов.

Тем временем на Неделе моды в Нью-Йорке дебютировала в качестве модели 9-летняя девочка с ампутированными ногами.

Фото Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter