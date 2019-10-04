24.44 / 25.00 26.75 / 27.44
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Специальная подушка контролирует дыхание и сердцебиение спящего малыша

7:49 6 октября 2019 22
сон малыша
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Сверхчувствительные датчики, вшитые в постельные принадлежности, следят за состоянием ребенка

Мамы тревожатся, как спит их чадо. И беспокойство усиливается, если малыш болеет. Но контролировать сердцебиение и дыхание младенца во время сна можно дома. Ученые создали подушку и матрас, которые это делают. В подушку вшиты электроды из мягкой токопроводящей ткани, которые считывают ЭКГ-сигнал через кожу спящего ребенка. А в матрас встроены сверхчувствительные датчики, следящие за дыханием малыша. Если система зафиксирует нарушения, то сразу подаст сигнал тревоги. Электроды, по словам специалистов, считывают информацию даже через одежду.

Читайте также: Как приучить младенца к крепкому ночному сну: от недосыпания особенно страдают мамы грудничков

Есть много устройств, регистрирующих состояние дыхания. Однако практически все они неудобные, так как вставляются в нос или горло человека, говорят изобретатели. Новая разработка позволяет наблюдать за состоянием младенца, не доставляя ему неудобств.

У детей наиболее частой причиной нарушения дыхания во время сна являются увеличенные миндалины и аденоиды. Они еще больше увеличиваются во время простуды и могут полностью блокировать носовые проходы. Когда ребенок бодрствует, он дышит. А во время сна тонус мышц снижается и дыхание нарушается. Причем иногда дыхательные пути могут полностью закрыться. Новое изобретение ученых просигнализирует об этом. В ближайшее время ученые планируют создать устройства мониторинга для пожилых пациентов, например, измеряющий дыхание и сердцебиение пояс.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», недостаток сна чреват депрессией и лишним весом. Кроме того, чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер