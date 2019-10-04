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Специальная подушка контролирует дыхание и сердцебиение спящего малыша
Сверхчувствительные датчики, вшитые в постельные принадлежности, следят за состоянием ребенка
Мамы тревожатся, как спит их чадо. И беспокойство усиливается, если малыш болеет. Но контролировать сердцебиение и дыхание младенца во время сна можно дома. Ученые создали подушку и матрас, которые это делают. В подушку вшиты электроды из мягкой токопроводящей ткани, которые считывают ЭКГ-сигнал через кожу спящего ребенка. А в матрас встроены сверхчувствительные датчики, следящие за дыханием малыша. Если система зафиксирует нарушения, то сразу подаст сигнал тревоги. Электроды, по словам специалистов, считывают информацию даже через одежду.
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Есть много устройств, регистрирующих состояние дыхания. Однако практически все они неудобные, так как вставляются в нос или горло человека, говорят изобретатели. Новая разработка позволяет наблюдать за состоянием младенца, не доставляя ему неудобств.
У детей наиболее частой причиной нарушения дыхания во время сна являются увеличенные миндалины и аденоиды. Они еще больше увеличиваются во время простуды и могут полностью блокировать носовые проходы. Когда ребенок бодрствует, он дышит. А во время сна тонус мышц снижается и дыхание нарушается. Причем иногда дыхательные пути могут полностью закрыться. Новое изобретение ученых просигнализирует об этом. В ближайшее время ученые планируют создать устройства мониторинга для пожилых пациентов, например, измеряющий дыхание и сердцебиение пояс.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», недостаток сна чреват депрессией и лишним весом. Кроме того, чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать
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