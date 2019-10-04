Специальная подушка контролирует дыхание и сердцебиение спящего малыша

Здоровье и медицина

Сверхчувствительные датчики, вшитые в постельные принадлежности, следят за состоянием ребенка

Мамы тревожатся, как спит их чадо. И беспокойство усиливается, если малыш болеет. Но контролировать сердцебиение и дыхание младенца во время сна можно дома. Ученые создали подушку и матрас, которые это делают. В подушку вшиты электроды из мягкой токопроводящей ткани, которые считывают ЭКГ-сигнал через кожу спящего ребенка. А в матрас встроены сверхчувствительные датчики, следящие за дыханием малыша. Если система зафиксирует нарушения, то сразу подаст сигнал тревоги. Электроды, по словам специалистов, считывают информацию даже через одежду.

Есть много устройств, регистрирующих состояние дыхания. Однако практически все они неудобные, так как вставляются в нос или горло человека, говорят изобретатели. Новая разработка позволяет наблюдать за состоянием младенца, не доставляя ему неудобств.

У детей наиболее частой причиной нарушения дыхания во время сна являются увеличенные миндалины и аденоиды. Они еще больше увеличиваются во время простуды и могут полностью блокировать носовые проходы. Когда ребенок бодрствует, он дышит. А во время сна тонус мышц снижается и дыхание нарушается. Причем иногда дыхательные пути могут полностью закрыться. Новое изобретение ученых просигнализирует об этом. В ближайшее время ученые планируют создать устройства мониторинга для пожилых пациентов, например, измеряющий дыхание и сердцебиение пояс.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», недостаток сна чреват депрессией и лишним весом. Кроме того, чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать

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