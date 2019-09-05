Житейские истории

Валентину Захарову, пенсионерку из Ривного, сделали известной ее фотографии, которые она начала представлять в последние годы на фотовыставках. Хотя фотографией увлекается с детства. Эта милая интеллигентная женщина совсем не похожа на своих сверстниц. Выйдя на пенсию, продолжает активную жизнь. Даже решилась на работу в Италии, где присматривает за бабушкой Марусей, называя так свою подопечную Марию, страдающую болезнью Альцгеймера. В свободное время Валентина выезжает в Венецию, где ее душа художника окунается в мир искусства. Из Италии женщина возвращается с подборкой фотоснимков, которые демонстрирует в Facebook и на выставках. Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известная телеведущая и путешественница Алена Мороз рассказала, как можно сэкономить на поездке в Европу.

Детское увлечение стало профессией на пенсии

Дедушка и дядя пани Валентины были хорошими фотографами. Именно дядя научил ее снимать. На 12-летие, когда родители поставили девочку перед выбором: празднование дня рождения или фотоаппарат в подарок, Валя выбрала фотоаппарат, понимая, что и без праздника не обойдется. Позже, когда работала в библиотеке, журналистом в газете и даже редактором, специальность фотографа ей очень пригодилась, хотя азы художественного фото она тогда еще не постигла. Первые уроки этого мастерства Валентина Захарова прошла в арт-галерее Александра Купчинского, куда он пригласил ее организатором мероприятий и выставок.

— Саша выехал в Испанию, и арт-галерея, к сожалению, закрылась, — говорит Валентина Захарова. — Он и фотошколу организовал, и выставки с участием известных в мире художников-фотографов проводил. Там я поняла, что такое настоящие художественные снимки. А когда попала в Италию, осознала, что каждый уголок, особенно в Венеции, уникальный. И мне там есть чем заняться.

Валентина Захарова не расстается с фотоаппаратом

Валентина может рассказать не только о быте итальянцев, но и поделиться своими впечатлениями о культурных мероприятиях, выставках.

— Мне в жизни многим приходилось заниматься, — продолжает свой рассказ Валентина. — Когда работала в библиотеке, зарплату не платили месяцами, а надо было дочерей на ноги ставить. Чтобы выжить, на базаре продавала вязаные детские вещи. Позже подрабатывала и художником-оформителем, и помощником режиссера в театре. Даже читала вслух незрячему преподавателю в институте. А когда зарплату выдавали, прятала деньги в баночку из-под майонеза, чтобы довезти домой — по дороге в то время запросто могли кошелек украсть.

В дальнейшем моя карьера была связана с журналистикой, начиная с корреспондента рекламной газеты и до редактора областного журнала. Я многому тогда научилась. А то, что умела делать, пригодилось. Думала, выйду на пенсию и буду продолжать писать в газеты, но после редакторской работы уже не хотелось заниматься этим.

«Обед и 40 евро попросила у Маруси подруга за то, что посидит с ней несколько часов»

— Как же вы рискнули, уже будучи на пенсии, уехать в Италию?

— Итальянец, у которого была переводчиком моя подруга, спросил как-то, не сможет ли она присмотреть за его мамой, у которой диагностирована болезнь Альцгеймера? Подруга согласилась, предложив мне стать ее напарницей. Единственное, что меня беспокоило, незнание итальянского. Но сейчас есть айфон, в нем куча нужных программ, так что языковой барьер преодолим. Итальянский на бытовом уровне уже знаю неплохо. Считаю, незнание языка — не преграда для того, чтобы ехать в другую страну. В настоящее время мы с подругой работаем вместе, меняя друг друга через два с половиной месяца.

Встретили в Италии меня хорошо. Это небольшой городок Спинеа, недалеко от Венеции. Маруся, как я называю бабушку Марию, под присмотром старшего сына. Поначалу, пока притирались, бывало всякое, но сейчас мы уже привыкли друг к другу. Проблема только в том, что Маруся не хочет отпускать меня никуда, даже в выходные. Раньше ее сын возил меня по всей округе, показывал интересные места. Сейчас встаю утром, пишу записку: «Маруся, я уехала в Венецию, буду вечером» и ухожу. Она реагирует уже нормально. Не то что раньше.

Младший сын Маруси с ней не общается, но может поздравить с Днем матери. Она с ним не ладит, потому что ей не нравится невестка — простая продавщица в цветочном магазине. А вот жену старшего сына Маруся приняла — та учительница в школе. Преподает иностранные языки — «профессорша»! Впрочем, для бабули главное в жизни — ее здоровье, и она об этом не забывает напоминать и детям, и домработнице.

Соседи Маруси — это такие же разные люди, как и у нас в любом подъезде многоэтажки. Говорят они на венецианском диалекте, и у каждого свое произношение. Относятся ко мне хорошо, зная, как непросто с Марусей. Она может поднять такой крик, что мама дорогая, или через окно выбросить мусор тайком. Позже я поняла, что такие манеры у тех, кто переехал в город из села. Как-то Маруся, зная, что на выходные я уезжаю, решила пригласить подругу, с которой часто сплетничает на лавочке. А та ей поставила условие: «Угости обедом и заплати 40 евро». Маруся потом возмущалась: мол, вот тебе и подруга.

Итальянцы активны до глубокой старости, точнее, пока есть здоровье и память. Они ходят в рестораны, знакомятся, флиртуют, даже женятся в 80 лет. У Маруси плохо с памятью, да и больные колени не дают разгуляться, поэтому она дома практически все время. Смотрит телевизор, особенно новости, кулинарные передачи и «Танцы со звездами». Читать не любит. Перебирает бумажки и переставляет вещи с места на место.

Впервые приехав в Италию, я была поражена, как там все устроено для людей! Для инвалидов не проблема добраться куда угодно — везде пандусы. В маленьком городке никогда не видела, чтобы после дождя стояли лужи на улицах — ливневку чистят регулярно. Дерево какое-то срезать там сложно, надо получить разрешение. Даже ракушку с пляжа не вынесешь!

Скучаю по Украине, но вполне могла бы прижиться в Италии — там люди более толерантны. Итальянские пенсионеры живут, а не ломают голову, как выжить. Зимой мне особенно не хочется возвращаться в Украину — слишком заметна разница не в нашу пользу.

«В венецианских особняках 600-летней давности живут потомки первых домовладельцев»

— Вы занимались журналистикой, а в Италии приходится ухаживать за пожилой женщиной. Испытываете дискомфорт?

— Многие наши женщины стесняются признаваться, что они в Италии смотрят за стариками. А мне не стыдно. Всякая работа заслуживает уважения. Я так воспитана, несмотря на то, что мои родители сделали успешную карьеру, и я занимала солидные должности. Правда, Маруся всем говорит, что я у нее компаньонка — она дома «ого-го», а не инвалид.

Но особенное удовольствие пани Валентина получает от своих вылазок в Венецию.

Венеция

— Меня поражает, как там бережно ко всему относятся, — говорит собеседница. — Дома просто поддерживают, не делая кардинальную реставрацию, чтобы сохранить дух старины. В особняках, которым уже почти 600 лет, живут потомки тех, кто строил эти здания. Если кто-то уезжает, то сдает дом под выставочные залы или музеи. Венеция переполнена туристами. Это может раздражать меня, приезжую, а местные понимают, что от этого зависит их бюджет.

В Венеции множество мостов и мостиков, колесного транспорта нет. По каналам ходят гондолы и вапаретто (водные трамвайчики), катера, которыми пользуются полиция и скорая помощь. Ночью там шмыгают крысы, поэтому коты в почете, особенно в книжных магазинах. Огромное разнообразие художественных выставок, в том числе связанных с модной индустрией. Я побывала на выставке обуви, где экспонировались туфельки, найденные при археологических раскопках — это что-то!

По каналам ходят гондолы и водные трамвайчики, катера, которыми пользуются и полиция, и скорая помощь

А какая красивая Венеция со смотровой площадки! Эти домики с черепичными крышами, шпили соборов и колоколен, террасы с цветами и деревцами — одно умиление. Там есть что фотографировать. Хотя в последнее время меня больше интересуют люди. Очень интересно наблюдать за посетителями музеев — получаются уникальные кадры. Особенно люблю бывать в Венеции в ноябре, когда город заливают морские волны.

Каналы Венеции

В старых церквях, где уже не проводят мессы, в предпраздничные дни устраивают ярмарки. Много церковных общин, которые живут активной жизнью. Когда в церкви крестины, помолвка, первое причастие — это праздник для всех. Маруся, правда, в церковь ходит ради соседей, чтобы ее не осуждали. Но Пасху и Рождество празднует. Особо верующей я себя тоже не считаю, но в храме покупаю свечи, оставляю деньги, чтобы поддержать уникальные архитектурные шедевры.

Я убедилась, что мировоззрение людей, которые с детства знакомы с историческими достопримечательностями, отличается от тех, кто вырос в спальном районе.

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Знакомые Валентины говорят, что она сама изменилась и теперь похожа на иностранку.

— Все, кто приезжает из-за границы, меняются, — считает пани Валентина. — У них и взгляды на жизнь другие. Женщины меняют свой стиль, делают модные стрижки.

Валентина Захарова зарегистрирована в Facebook как Дежа Брют. Дежа — это домоправительница у князя, а брют — шампанское, которое она любит. У нее большие планы на будущее. Мечтает побывать в других странах, хочет более плотно заняться живописью. Говорит: «Наша душа устроена так, что остается молодой и в 40, и в 70 лет». Если раньше она не могла и не хотела оставить детей и уехать куда-то, то сейчас полностью распоряжается своим временем. И совсем не хочет, чтобы ее дети были зависимы от нее — они должны прожить свою жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о важных нюансах, которые надо знать, чтобы уехать на заработки в Канаду.

Фото Валентины ЗАХАРОВОЙ

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