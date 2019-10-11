Синдром хронической усталости, диабет и ожирение могут провоцировать некоторые продукты

Здоровье и медицина

Многие жалуются, что после употребления свежих овощей и фруктов живот превращается в воздушный шар, а похудеть на растительной диете все равно не удается. Американский кардиолог и кардиохирург Стивен Гандри считает, что эти проблемы могут быть связаны с отравлением белками лектинами, которые содержатся во многих растениях. Эти белки растения вырабатывают для своей защиты — чтобы их попросту не ели. Попадая в организм человека, лектины провоцируют воспалительные процессы, что приводит к развитию многих опасных заболеваний. Но человек обычно снимает неприятные симптомы с помощью препаратов и продолжает есть пищу, которая ему не подходит, тем самым причиняя вред организму.

По мнению Гандри, болезнь Крона, целиакия, ревматоидный артрит, диабет, облысение, угревая сыпь, анемия, синдром хронической усталости, лишний вес и многие другие проблемы со здоровьем могут быть связаны с употреблением пищи, содержащей лектины.

В исследованиях доктора приняли участие 1000 человек, 800 из которых — с семейной историей аутоиммунных заболеваний. И у тех, кто придерживался безлектиновой диеты в течение трех месяцев, признаки воспаления не проявлялись, утверждает врач.

В своей книге «Парадокс растений» доктор назвал наиболее опасные, по его мнению, продукты и рассказал о том, как сделать их не такими вредными для здоровья.

Что опасно

Итак, в группу риска попали овощи семейства пасленовых: баклажаны, перец, картофель и помидоры, а также огурцы, цукини, сладкий горошек. Не такими полезными, как считалось, оказались бобовые: фасоль, горох, чечевица, нут. Могут вызвать проблемы арахис, кешью, семена тыквы, подсолнуха, чиа. Небезопасны злаковые: пшеница, рожь, овес, кукуруза, коричневый рис. Соевые неферментированные продукты: тофу и эдамаме. Масла: подсолнечное, кукурузное, арахисовое, соевое, виноградных косточек. Многие молочные продукты и яйца.

Но врач вовсе не советует исключать все эти продукты из рациона, тем более здоровым людям. Просто растительную пищу не всем можно есть в сыром виде, к тому же важно правильно ее готовить.

Стивен Гандри рекомендует обязательно очищать растения от кожуры и выбрасывать семена, поскольку в них находится наибольшее количество лектина. Помидоры, которые кардиолог называет одним из рекордсменов по количеству опасного белка, желательно немного потушить.

Бобовые следует замачивать минимум на 12 часов, а затем готовить на сильном огне. В коричневом рисе и темном цельнозерновом хлебе содержится огромное количество лектинов, поэтому лучше отдать предпочтение белым продуктам.

Кардиолог советует употреблять только сезонные овощи и фрукты. Если они дозревают естественным образом, без применения химии, то содержат меньше лектинов.

Полезная еда

Безопасными в отношении белков лектинов и очень полезными Гандри считает оливки и оливковое масло, листовые овощи и зелень (капуста, шпинат, рукола, ромэн, сельдерей), крестоцветные овощи (цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста), авокадо, ягоды, лук, чеснок, морковь, артишок, свеклу, спаржу. Также он рекомендует кокосовое и кунжутное масла. Из орехов — грецкие, кедровые, макадамия, фисташки, пекан, бразильские. Стоит добавлять в блюда семена льна, кунжут. Мясо и птица (если животных не кормили зерном): говядина, баранина, свинина, курица, индейка, утка, гусь, перепел. Мука: кокосовая, миндальная. Рыба и морепродукты: белая рыба, семга, сардины, анчоусы, крабы, креветки, гребешки, кальмары, устрицы, моллюски. Можно есть грибы.

Врач советует прислушиваться к своему организму после употребления тех или иных продуктов. Если возникает дискомфорт, лучше отказаться. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергических и аутоиммунных нарушениях диету следует подбирать со специалистом.

Некоторые исследователи считают, что все люди не могут правильно усваивать пшеницу и другие злаковые. Но, например, хлеб, приготовленный на закваске, становится безопасным, поскольку при ферментации лектины разрушаются.

Более того, в небольших количествах лектины могут быть полезными.

«И польза для здоровья содержащих лектины продуктов, которые богаты антиоксидантами, во много раз превосходит негативные последствия для подавляющего большинства людей», — предупреждает доктор Меган Росси.

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