Стиль жизни

Меган Маркл вышла в свет в старом пальто и платье со своей помолвки (фото, видео)

Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям блистают на вечернем приеме в столице Пакистана Исламабаде, Меган Маркл и принц Гарри посетили в Лондоне ежегодную церемонию вручения премий WellChild Awards. Она вручается тяжело больным детям и подросткам, мужественно борющимся с недугами, а также их опекунам. Гарри с 2007 года является патроном благотворительной организации WellChild.

WellChild — одна из четырех организаций, в которые герцог и герцогиня Сассекские просили публику делать пожертвования вместо того, чтобы покупать подарки их первенцу Арчи, который родился в мае этого года.

38-летняя герцогиня Сассекская доказала, что может быть не менее экономной, чем Кейт Миддлтон, и прибыла на мероприятие в бежевом пальто Sentaler стоимостью более 1500 долларов, в котором уже появлялась на публике на Рождество в Сандрингеме в 2017 году, еще будучи только невестой Гарри. Она также, как пишет издание Daily Mail, надела зеленое шерстяное платье P.A.R.O.S.H за 590 долларов, в котором давала интервью в честь своей помолвки с принцем.

Коричневые туфли Маркл выбрала от Manolo Blahnik за 717 долларов, а сумочку — от Montunas за 600.

Гарри выглядел не менее элегантно в темно-синем костюме.

Меган рассказала, что как раз в этот же день впервые привезла пятимесячного сына Арчи на групповые игровые занятия. По ее словам, это было очень весело. И ему там очень понравилось.

Меган и Гарри на интервью в честь помолвки

Рождество, 2017

The Duke and Duchess of Sussex arrive at the annual @WellChild awards at the @royallancaster: pic.twitter.com/t9llYhfuER — Emily Nash (@emynash) October 15, 2019



Ранее сообщалось, что в сети появилось новое видео с Меган Маркл, принцем Гарри и их сыном Арчи.

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