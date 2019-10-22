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Здоровье и медицина

Стирать одежду рекомендуется при 60 градусах и выше

19:32 22 октября 2019 114
стирка одежды
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Если в доме есть дети и больные люди, для которых микробы особенно опасны, стирать одежду всем членам семьи следует при высоких температурах — не ниже 60 градусов. Специалисты Американского общества микробиологии утверждают, что при низкой температуре выживают патогенные бактерии.

Такие микробы особенно опасны для пожилых людей, у которых есть открытые раны, для тех, кому установили катетер, а также для людей с травмами или инфекциями. В этом случае одежду и белье нужно стирать при более высоких температурах, используя эффективные дезинфицирующие средства.

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Ранее британские и немецкие эксперты рассказывали, что во время стирки при температуре 30—40 градусов микробы не погибают, а смешиваются и попадают на другие вещи, которые находились в барабане стиральной машины. Больше всего патогенных микроорганизмов находится на белье, банных полотенцах, детских пеленках и вещах больных людей. Специалисты по гигиене назвали безопасным температурный режим от 60 до 90 градусов.

На постельном белье, постиранном при низких температурах, остается даже пылевой клещ, который опасен для аллергиков. Специалисты советуют также дважды ставить режим ополаскивания, чтобы полностью смыть стиральный порошок с одежды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что специалисты разработали спортивную одежду, пропитанную полезными бактериями, которые устраняют запах пота и повышают иммунитет

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