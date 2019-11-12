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Украина

Уволенная Луценко и Кива-Джокер: чем запомнилась Рада 12 ноября (полное видео заседания)

19:52 12 ноября 2019 171
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за запрет использования пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и рассмотрела другие законопроекты.

На начало заседания парламента нардеп Илья Кива пришел в маске Джокера. Он хотел пошутить, но его юмор не оценили. По этому поводу появилось много негативных высказываний от политологов, журналистов и пользователей соцсетей.

Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий временное регулирование цен на рынке электроэнергии. Это должно предотвратить резкие подорожания.

Принят за основу законопроект, который устанавливает порядок получения разрешений на добычу янтаря. Предполагается, что эти документы будут продаваться на онлайн-аукционах.

Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарственных препаратов. Закон предусматривает суровые наказания, а если лекарства вызовут тяжелые последствия, то виновным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В депутатском корпусе состоялось одно изменение — Ирину Луценко из «Европейской солидарности» отпустили «по состоянию здоровья». Вместо нее в состав фракции вошел бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на кнопкодавстве попался нардеп, который был одним из авторов закона о борьбе с кнопкодавством.

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