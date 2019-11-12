- 21:02 Кончаловский тайно женился
- 20:58 Построить украинский мир и остановить русский: Вятрович объяснил, зачем идет в Раду
- 20:32 Считался без вести пропавшим: погибшего под Иловайском бойца перезахоронили в родном селе
- 20:03 Где смотреть онлайн Украина – Эстония: расписание трансляций матча
- 19:54 Звезда КВН и «Рассмеши комика» разбился в страшной аварии в России
- 19:53 1300 долларов за звонок телефона во время обеда: в сеть слили систему штрафов в «Челси»
- 19:52 Уволенная Луценко и Кива-Джокер: чем запомнилась Рада 12 ноября (полное видео заседания)
- 19:50 Цена вопроса — 150 тысяч долларов: важный чиновник Офиса президента Украины попалась на крупной взятке
- 19:46 Животным в зоопарке оккупированной Горловки грозит смерть от голода и холода
- 19:38 «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:37 У популярной телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
- 19:16 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
Уволенная Луценко и Кива-Джокер: чем запомнилась Рада 12 ноября (полное видео заседания)
Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада Украины проголосовала за запрет использования пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и рассмотрела другие законопроекты.
На начало заседания парламента нардеп Илья Кива пришел в маске Джокера. Он хотел пошутить, но его юмор не оценили. По этому поводу появилось много негативных высказываний от политологов, журналистов и пользователей соцсетей.
Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий временное регулирование цен на рынке электроэнергии. Это должно предотвратить резкие подорожания.
Принят за основу законопроект, который устанавливает порядок получения разрешений на добычу янтаря. Предполагается, что эти документы будут продаваться на онлайн-аукционах.
Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарственных препаратов. Закон предусматривает суровые наказания, а если лекарства вызовут тяжелые последствия, то виновным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В депутатском корпусе состоялось одно изменение — Ирину Луценко из «Европейской солидарности» отпустили «по состоянию здоровья». Вместо нее в состав фракции вошел бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на кнопкодавстве попался нардеп, который был одним из авторов закона о борьбе с кнопкодавством.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...