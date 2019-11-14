Била по почкам: Серябкина шокировала признанием о драке с Темниковой (видео)

Шоу-бизнес

Бывшая участница популярной российской группы Serebro Ольга Серябкина, которая снялась обнаженной в новом сольном клипе, шокировала признанием о драке с бывшей коллегой Еленой Темниковой. Между девушками были напряженные отношения, пока Темникова не покинула проект. Теперь, когда продюсер Макс Фадеев распустил группу, Серябкина решила раскрыть правду. По ее словам, Елена однажды избила ее в лифте.

«Это был треш. Мы ехали в лифте сразу после концерта. Это было лето. Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает бить меня по почкам, по печени, больно», — рассказала Серябкина в интервью ютуб-шоу «Алёна, блин!».

Ольга уверяет, что не хотела отвечать обидчице, чувствовала себя сильнее.

«Я не отвечала, а потом она на меня плюнула. Плевок такой, не „тьфу на тебя“. И я ее в ответ прикусила — у меня просто башню, естественно, сорвало — и дала ей пощечину», — призналась Ольга.

Тем не менее, певица не держит зла на Елену. «Если она мне завтра позвонит и попросит о помощи, я ей её окажу. Причём с открытым сердцем», — уверяет Серябкина.

Ранее она шокировала признанием, что несколько лет у них с Темниковой были романтичные отношения. Но Елена категорически это опровергает. В свою очередь, она заявляла, что Серябкина была любовницей Фадеева.

Сам продюсер устал от бесконечных скандалов и решил распустить свой лейбл. Фадеев рассказал о проблемах со здровьем.

Также Серябкина попала в скандальный сюжет в программе Андрея Малахова об эскортницах. Певица намерена разобраться с телеведущим в суде.

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