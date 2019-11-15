«Руки я лишилась в 4 года»: украинка стала четырехкратной чемпионкой мира по пулевой стрельбе

Спорт

Восемнадцать медалей, из которых половина — золотые, завоевала на чемпионате мира по пулевой стрельбе национальная паралимпийская сборная Украины. Чемпионат прошел в конце октября в австралийском Сиднее, собрав рекордное количество стрелков — триста спортсменов из 55 стран. Чемпионский титул и пять медалей привезла домой 32-летняя паралимпийка из Днепра Ирина Ляху, установившая мировой рекорд в скоростной стрельбе из пистолета с расстояния десять метров. Кроме громких спортивных побед и перечня медалей, информации об этой талантливой спортсменке нет. Как говорит сама Ирина, она не публичный человек и интервью не дает. Но для «ФАКТОВ» сделала исключение. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», украинская спортсменка Анастасия Сапсай стала чемпионкой мира по самбо, а прыгунью в высоту Ярославу Магучих, которая сотворила сенсацию на ЧМ по легкой атлетике, признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы.

«Если подумаешь о борще в ответственный момент, выстрел получится некачественным»

— Ира, поздравляю вас с головокружительным успехом! Расскажите, как готовились к чемпионату мира.

— Сначала у нас был двухнедельный сбор в Одессе, потом отправились в Германию, где готовились до начала октября. Сборы прошли очень хорошо, мне удалось приблизиться к результату, к которому я стремилась, а потом показать его уже непосредственно на чемпионате в Сиднее.

— В Австралии вы сражались наравне со спортсменами, у которых есть обе руки. Не могу не спросить о вашей травме…

— У меня нет правой руки и правого предплечья. Это — результат детской травмы. Я родом из села, у нас было большое хозяйство — коровы, овцы. А еще — машина, измельчающая зерно. Два валика, которые крутили барабаны в этой машине, не были защищены, и я туда попала. Мне было тогда четыре года, поэтому мало что запомнилось из того периода. Зато помню, что с самого детства старалась быть самостоятельной и самодостаточной. До сих пор очень не люблю, когда меня жалеют, потому что видят физическую особенность. Но иногда позволяю мне помогать — не как человеку с ограниченными возможностями, а просто как девушке. Могу побыть слабой.

Но не в спорте. С самого начала, когда я только делала первые шаги в пулевой стрельбе, было очень сложно. Бывало, приходила домой и звонила маме, жаловалась, как тяжело, говорила, что у меня ничего не получается. Мама отвечала: «Тяжело — брось». После этих слов я всегда брала себя в руки и с новыми силами шла на следующую тренировку. Мама знала, что эти слова меня поддержат и ободрят лучше любых утешений и жалости. Даже сейчас, если вдруг на соревнованиях занимаю второе место, она всегда спрашивает: «А почему не первое?» Хотя я знаю, что она все равно радуется за меня, независимо от места, которое я заняла.

— Что было самым сложным на чемпионате?

— Концентрация, умение сосредоточиться на нужных действиях и мыслях. Если подумаешь о борще в ответственный момент, выстрел получится некачественным. Вместо десятки выстрелишь в восьмерку, потеряешь очки.

— У вас есть какой-то особый ритуал, выполнив который можете быть уверены в победе?

— У нас совершенно непредсказуемый вид спорта. Сегодня победил, а завтра все валится из рук и ты, непонятно почему, вообще не можешь попасть в мишень. Самый важный для меня ритуал перед соревнованиями — хорошо выспаться и послушать любимую музыку перед стартом. Бывает, месяцами слушаю одну и ту же мелодию или песню, причем могу даже не знать названия и исполнителя. Просто нахожу музыку, которая дарит мне нужные эмоции и помогает настроиться на правильный лад.

32-летняя паралимпийка из Днепра Ирина Ляху (четвертая слева) на чемпионате мира в Сиднее установила мировой рекорд в скоростной стрельбе из пистолета

— На вашем счету два мировых рекорда среди паралимпийцев: в миксе и в упражнениях среди женщин.

— В миксе с Алексеем Денисюком мы установили рекорд, причем с огромным отрывом. У ребят, занявших второе место, было на целых 15 очков меньше. Второй рекорд я установила в личном зачете в стрельбе из женского пневматического пистолета, из которого нужно сделать 60 зачетных выстрелов за 75 минут. В финал выходят восемь человек, а потом с каждым следующим выстрелом кто-то выбывает. В конце концов остаются двое финалистов, которые соревнуются между собой. Кто больше всего пуль положил в десятку — тот и выиграл. У меня было 235,8 очка. Это — паралимпийский рекорд.

— Вы получили пять медалей: четыре золотые и одну бронзовую.

— «Бронза» у меня за упражнение, в котором участвуют и мужчины, и женщины. В первой части упражнения мы стреляем из малокалиберного пистолета по недвижущейся мишени с расстояния 25 метров. Всего у нас было по 30 выстрелов. Вторая часть называется «силуэт», она очень зрелищная. Стоит большая мишень, просто огромная. По команде «приготовиться» целимся в центр, за семь секунд до команды «старт» опускаем руку под углом 45 градусов, а когда загорается зеленая лампочка, за три секунды должны успеть поднять ее и выстрелить. И так — пять раз подряд.

Я получила «бронзу», став девятой в личном зачете. Это очень хороший результат для женщины, просто супер. А золотые медали выиграла и в командных, и в личных зачетах. Больше всего горжусь той стрельбой, где установила рекорд. Это был такой накал страстей! Представляете, в финале, где остались только я и моя соперница из Ирана, мы все время шли на равных. Я вырвалась вперед только на последних двух выстрелах. Счастлива, что смогла преодолеть напряжение и страх.

«Мне назначили президентскую стипендию в размере девяти тысяч гривен ежемесячно»

— Как вы провели свой первый вечер в статусе чемпионки мира? Чем себя побаловали?

— Отвечала на поздравления друзей, родных, коллег. Еще не успела в гостиницу приехать, а у меня телефон разрывался. Я постаралась всем ответить, всех поблагодарить. А побаловала себя сном. Позволила невиданную роскошь — проспала до 10 часов утра.

— По Сиднею успели погулять?

— Да, накануне чемпионата, мы ведь приехали на день раньше. Походили по парку, посмотрели на оперный театр, мост. Особенно впечатлили кенгуру, которые живут прямо за стрельбищем. По утрам, когда ехали на соревнования, эти милые животные паслись стадами, я даже видела мам-кенгурушек с детками. Такие красивые!

— Как получилось, что вы увлеклись видом спорта, который не считается женским?

— Рассказываю предысторию. 7 октября 2008 года в нашей квартире раздался телефонный звонок. В трубке прозвучал мужской голос: «Ирина, здравствуйте. Вы не хотели бы попробовать себя в пулевой стрельбе?» Я до этого даже не слышала, что есть такой вид спорта, но согласилась.

— А кто это был?

— Тренер по пулевой стрельбе. Я как раз тогда поступила в Одесский университет имени Мечникова на химический факультет. На физкультуре нас распределяли по группам здоровья. И мной заинтересовалась одесская школа стрельбы — они ежегодно подают заявки в разные университеты и тренируют ребят с физическими особенностями. Вот они узнали обо мне и пригласили. Я пришла в тир и поразила всех тем, что ни разу не промазала по мишени. А через два месяца тренировок уже заняла третье место на чемпионате Украины. В 2010 году были соревнования во Франции, Испании. Мы готовились к чемпионату мира, который проходил в Хорватии. В личном зачете я была шестая.

— А в 2016 году отправились на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

— Да, но в финал, к сожалению, не попала. Это соревнование оказалось совершенно другого уровня, чем те, в которых участвовала. А я на тот момент не готова была это осознать. Думала, раз могу достойно выступить на чемпионате Украины, значит, и к Паралимпиаде готова. Только сейчас, спустя почти четыре года, начинаю понимать, что я делаю и зачем.

— Ну и зачем вы это делаете?

— Стреляю? Потому что мне нравится самодисциплина, нравится побеждать себя. Все мы иногда ленимся, можем пожалеть себя, но спорт заставляет каждый день упорно работать и самосовершенствоваться. Это самое главное.

«Спорт заставляет каждый день упорно работать и самосовершенствоваться. Это самое главное», — говорит чемпионка мира Ирина Ляху

— А финансовая сторона? Насколько хорошо наше государство обеспечивает спортсменов, представляющих Украину на международном уровне?

— Благодаря поддержке центра «Инваспорт» у меня есть возможность принимать участие в международных соревнованиях и выездах на сборы не только в Украине, но и за рубежом. В прошлом году я заняла второе место на чемпионате мира в Корее, после чего мне назначили президентскую стипендию в размере девяти тысяч гривен ежемесячно, а еще был приятный бонус в виде премии.

— Вы побывали на соревнованиях во многих странах. Где больше всего понравилось?

— Мы объездили Европу, каждый год летаем в США, в прошлом году были на чемпионате мира в Корее, побывали в Таиланде, в этом году вот отправились в Австралию. Но не могу сказать, где лучше всего, потому что в каждой стране есть своя прелесть. Немцы нравятся своей пунктуальностью и организованностью. Французы просто очень интересные. Австралийцы поражают тем, насколько они свободны во всем — начиная от еды и одежды и заканчивая собственной жизнью. Они нам казались какими-то инопланетянами, совсем не от мира сего. Но и мы для австралийцев, видимо, были интересными. Когда гуляли по улицам Сиднея, так нас разглядывали.

«С годами обуздала привычку следить за реакцией людей на мою физическую особенность»

— К людям с ограниченными возможностями они, наверное, относятся толерантнее и тактичнее, чем украинцы?

— Понятия не имею. Дело в том, что с годами я обуздала привычку следить за реакцией людей на мою физическую особенность. Попросту не замечаю, кто на меня пялится, а кто — нет.

— Чем занимаетесь в свободное от спорта время?

— Если есть несколько свободных дней, еду к родителям в село в Одесскую область. У мамы дома хозяйство — курочки, уточки, огород, в котором я тоже копаюсь. У меня есть даже свой участок клубнички, которую каждый год пропалываю, рассаживаю, собираю урожай. Стараюсь встречаться с близкими друзьями — дружим еще со школы. Очень люблю ходить в гости и принимать гостей — просто выпить чаю, пожарить картошечки, поболтать. Сейчас живу в Днепре — там, где тренируюсь. Под вечер очень устаю, хочется побыть одной, отдохнуть от людей в тишине и спокойствии, посмотреть фильм, почитать книгу, уделить время изучению иностранного языка. Для счастья много не надо. Кроме того, у меня есть кот, которому нужна моя забота. Если оставляю его надолго, обижается.

— Вы виртуозно стреляете из огнестрельного оружия. А есть ли у вас личный пистолет, который могли бы использовать в качестве средства самозащиты?

— Нет, собственного оружия у меня нет. Не готова стрелять в людей ни при каких обстоятельствах. Я очень мирный человек.

— А как люди реагируют, узнав, что вы профессиональный стрелок?

— Друзья и так знают, не удивляются. Новые знакомые чаще всего говорят: «О, круто, я тоже хотел бы попробовать». Я приглашаю их к нам в тир.

— И что, приходят?

— Приходили две мои подружки. После стрельбы эмоции их просто переполняли. Но дальше одного раза дело не пошло. Стрельба ведь не игра, не развлечение. Чтобы достичь успеха, нужно работать.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Следующий год полностью посвящен Паралимпийским играм в Токио. На этот раз буду готовиться очень серьезно. Нужно отшлифовать то, что делала в Австралии на чемпионате мира, закрепить, запомнить, довести до автоматизма. Это верная дорога к успеху. Во всяком случае, я в это верю.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», одесситку Анжелику Терлюгу признали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов. А украинские синхронистки завоевали историческое «золото» на чемпионате мира.

Фото предоставлено Ириной ЛЯХУ



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